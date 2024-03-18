Перший депозит в онлайн-казино: бонуси та правила їхнього відіграшу

Бонуси для нових клієнтів можуть бути двох видів: бездепозитні та депозитні.

Перший варіант передбачає видачу заохочення за сам факт реєстрації профілю. Такі кошти одразу зараховуються на бонусний рахунок і стають доступними до використання. Відіграти їх можна під час гри на гроші — для цього потрібно внести депозит. Другий варіант — це подарунок новому гравцеві, який пройшов реєстрацію і поповнив баланс.

По суті, і в одному, і в іншому випадку вивести бонус на особистий рахунок можна тільки після поповнення балансу і відіграшу, тільки у випадку з депозитним заохоченням умови часто вигідніші для гравця. У деяких казино новим користувачам надається можливість отримати обидва варіанти бонусів.

Що таке бонус на перший депозит

Бонус на перший депозит — це заохочення від адміністрації казино у вигляді фріспінів або грошей. Важливий момент! Стандартний ліміт на поповнення може бути зовсім невеликим — наприклад, депозит у казино від 5 гривень, — однак для отримання подарунка рахунок зазвичай потрібно поповнити на більшу суму, наприклад, 100, 300 або 500 гривень.

Розмір бонусу залежить від політики кожного казино, а також від суми, на яку виконано поповнення. У найкращих ліцензованих клубах розмір заохочення може становити 100-300% від розміру депозиту. Також додатково видаються 50-500 безкоштовних обертань.

Зазвичай бонус потрібно відіграти на певних ігрових автоматах у встановлені терміни. Якщо гравець не встигає це зробити — виграш від фріспінів або бонусні гроші згорають. Гроші на депозиті залишаються в тій самій кількості, зникає тільки бонус.

Як отримати бонус на перший депозит

Отримати бонус на перший депозит може кожен новий гравець. Для цього необхідно:

Вибрати онлайн-клуб, наприклад, казино Вулкан і створити профіль. Перейти до налаштувань акаунта, вказати особисті дані, підтвердити телефон та адресу електронної пошти. Прочитати умови отримання та відіграшу бонусу на перший депозит. Поповнити рахунок на суму, зазначену в правилах акції. Активувати бонус, якщо потрібно (іноді він нараховується автоматично).

Зверніть увагу, що деякі платіжні системи стягують комісію. Враховуйте її під час поповнення — якщо на рахунок надійде менше грошей, ніж потрібно, бонус не буде нараховано.

Після відіграшу гроші автоматично будуть зараховані на баланс профілю, після чого їх можна вивести на карту.

Бонус від казино допомагає адміністрації залучати нових гравців. А користувачі зі свого боку отримують шанс на виграш. Це вигідно обом сторонам, тож, якщо вибрати надійне ліцензоване казино, не варто боятися обману.

Як відіграти бонус на перший депозит

Для того, щоб перетворити бонус на реальні гроші, необхідно відіграти його згідно з вейджером. Це коефіцієнт, який показує, скільки разів суму подарунка потрібно використовувати для ставок. Як правило, він становить х25-50.

Відіграш повинен проходити на ігрових автоматах, зазначених в описі акції. Деякі казино пропонують спеціальні рубрики зі слотами, які підходять для відіграшу. Зазвичай ставка під час прокрутки не повинна перевищувати 50-60 гривень.

Для того, щоб успішно відіграти бонус на перший депозит, необхідно:

перед отриманням бонусу уважно прочитати умови його отримання та відіграшу, зокрема строки прокрутки та розмір вейджера;

якщо не встановлений ігровий автомат, на якому необхідно відіграти бонус, краще вибрати варіанти із середньою або низькою волатильністю, а також високим рівнем віддачі — у такому разі ризик програшу значно нижчий;

грати відповідно до умов, зазначених в описі заохочення, не перевищувати розмір максимальної ставки;

періодично перевіряти стан бонусного рахунку в особистому кабінеті, щоб зрозуміти, скільки часу залишилося до кінця терміну дії бонусу і яку суму залишилося поставити на ставки для повного відіграшу.

Якщо вам потрібно відіграти велику суму, ви можете використовувати функцію автообертів слота.

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