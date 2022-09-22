Подарки в Черную пятницу: как сделать покупки с выгодой

Несмотря на то, что скидки сохраняются примерно в течение месяца, в первую пятницу это самые большие снижения цены, которые могут достигать даже 90%. Неудивительно, что многие рациональные покупатели стремятся купить новогодние и рождественские подарки в этот день.

Как проходит Черная пятница

Магазины по всему миру объявляют самые большие скидки на все товары. Действуют они в пятницу и еще несколько дней. Многие торговые точки открываются не в привычное время – по графику. Покупателей встречают уже в 00:00 пятницы, получившей название Черной, чтобы обеспечить максимально возможные продажи в этот день. Что получают магазины благодаря таким скидкам? Преимуществ несколько:

быстрое освобождение полок и складов для завоза специфических новогодних позиций;

увеличенная выручка, которую обеспечивает продажа акционных и сопутствующих товаров;

лояльность покупателей.

Не стоит упускать уникальную возможность. Отличные скидки предлагают не только офлайн, но и онлайн-магазины – Черная пятница позволит купить те товары, чеки на которые до нее или после кажутся слишком высокими. Значительное снижение цен – отличный шанс купить дорогостоящие изделия при любом бюджете.

Что можно купить в Черную пятницу

Традиционно в этот день продают абсолютно любые товары. Но существует статистика. Эксперты утверждают: самая востребованная продукция во время Черной пятницы – электроника. Это подтверждается данными многочисленных опросов. По скидке лучше всего покупать смартфоны, телевизоры, бытовую технику, ноутбуки, планшеты, колонки и различные аксессуары.

Такая тенденция не удивляет: современные производители выпускают сотни различных устройств с отличным функционалом, но стоят они, как правило, довольно дорого. Черная пятница позволяет не просто сэкономить. Можно купить приглянувшееся устройство, на которое без значительных скидок пришлось бы долго копить.

Как подготовиться, чтобы купить нужные товары

Снижение цены на 40–50%, если речь идет о технике, может вскружить голову, а что говорить о скидке в 90%? Захочется взять многое, но выделенного бюджета может просто не хватить. Чтобы не столкнуться с ситуацией "купил много, но не то, что нужно", следует подготовиться к Черной пятнице заранее. Для этого предстоит выполнить несколько обязательных действий:

Составить список подарков. Всего того, что необходимо купить для родных, близких, друзей и не забыть о своей мечте.

Изучить характеристики, особенности подходящей техники или электроники, почитать отзывы других покупателей. Например, телевизора Smart-TV определенной модели или iPhone 14. При необходимости можно расспросить продавца из офлайн-магазина техники о выбранных товарах, задать возникшие вопросы. Можно также увидеть выбранные модели и даже покрутить их в руках.

Составить альтернативные списки покупок. На тот случай, если выбранные позиции не попадут в перечень акционных товаров или быстро закончатся.

Изучить предложения в крупных интернет-магазинах, в них действительно выгодные цены в Черную пятницу.

Заранее заполнить корзину в выбранных интернет-магазинах. В час-пик не придется тратить время на поиск товаров.

Создать вкладки тех объектов, которые выбраны для совершения покупок. Это необходимо, если товары из разных магазинов.

Заблаговременно пополнить карту. На тот случай, если планируете оплачивать с ее помощью выбранные подарки.

Помните, что правильная покупка в Черную пятницу должна быть обдуманной. При таких условиях это всегда выгодный апгрейд техники и приобретение дорогостоящих подарков по минимальным ценам. Спонтанные покупки могут оказаться ненужными или слишком затратными для семейного бюджета.