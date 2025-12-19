Погода на выходные 20-21 декабря: первые настоящие морозы на востоке и тепло на западе

Декабрь наконец-то демонстрирует свой настоящий зимний характер, хотя пока не на всей территории

По данным SINOPTIK.ua,суббота принесет первые стабильные морозы восточным областям, тогда как запад и юг будут наслаждаться плюсовыми температурами. Контраст температур достигнет почти 9 градусов. Херсонщина переживет самое драматическое похолодание за сутки – с комфортных +12 °C до зимних +3-4 °C. Воскресенье, день зимнего солнцестояния, немного смягчит температурный режим, но на Львовщине возможны небольшие осадки.

Суббота, 20 декабря Облачный день без осадков приносит первую настоящую зиму на восток

Суббота встретит всю территорию Украины сплошной облачностью, но без осадков. Прогноз погоды на выходные показывает четкую разницу температур: на востоке – мороз, на западе – комфортное зимнее тепло.

Восток (Харьков, Луганск)

Восточные области наконец почувствуют настоящую зиму во всей ее красе. Дневная температура будет колебаться от -2 °C до +1 °C – это первые стабильные минусы этого сезона, которые не исчезнут за несколько часов. В Харькове, Луганске, по всей Донецкой области будет пасмурно, без осадков, но с ощутимым холодом. Ночью столбик термометра упадет до -3 °C, поэтому зимняя куртка, теплая шапка и перчатки становятся не просто желательными, а необходимыми. Это тот момент, когда осенний гардероб окончательно уходит в шкаф. Дороги могут быть скользкими утром, поэтому водителям стоит быть особенно осторожными.

Центр (Киев, Днепр)

Центральные области будут балансировать на грани между осенней прохладой и зимними морозами. Днем воздух прогреется максимум до +3 °C. В Киеве, Днепре, Полтаве, Черкассах будет сплошная облачность без осадков. Погода в Украине на выходные четко показывает, что центр уже не может убежать от зимы. Теплая одежда обязательна. Утром возможна гололедица из-за ночных заморозков – пешеходам и водителям следует быть бдительными.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Запад Украины становится температурным лидером этих выходных. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, все Закарпатье будут наслаждаться дневной температурой +3...+6 °C – разница с восточными регионами составит целых 8-9 градусов! Ночью температура будет держаться около нулевой отметки, поэтому серьезных заморозков не ожидается. Облачно, но абсолютно сухо – отличный день для предновогодних дел, прогулок по городу и праздничных покупок. Теплой осенней куртки будет достаточно.

Юг (Одесса, Херсон)

Южные области переживут настоящий погодный шок по сравнению с предыдущими днями. Днем термометр покажет +3...+6 °C, ночью опустится до нуля. Одесса, Николаев, весь Крым сохранят плюсовые температуры, но погодный контраст будет впечатляющим. Херсонщина станет абсолютным рекордсменом похолодания: Бериславский и Каховский районы ощутят температурный обвал с +12 °C до +3-4 °C – падение на 8-9 градусов всего за одни сутки! Это заставит пересмотреть гардероб и доставать зимнюю одежду. Облачно, без осадков, но одевайтесь теплее – зима пришла неожиданно быстро и решительно.

Воскресенье, 21 декабря

Самый короткий день года: переменная облачность и возможные осадки на Львовщине

Воскресенье подарит немного больше света сквозь облака – прогноз погоды обещает переменную облачность вместо сплошной серости субботы. Температура несколько повысится, но западные области могут получить небольшие осадки.

Восток (Харьков, Луганск)

Восточные области немного отогреются после субботних морозов. Дневная температура поднимается до 0...+2 °C – морозы отступают, хотя и не кардинально. Ночью останется -3 °C, поэтому расслабляться рано. Харьков, Луганск, Донецкая область проведут воскресенье под переменной облачностью без осадков – периодически будет появляться солнце. Зимняя одежда остается обязательной, особенно для утренних и вечерних часов, когда мороз ощущается сильнее всего.

Центр (Киев, Днепр)

Центральные области испытают самое серьезное похолодание за сутки среди всех регионов. Днем будет 0...+4 °C, ночью до -2 °C – казалось бы, неплохо, но контраст довольно ощутимый. Днепропетровщина, особенно Кривой Рог и Никополь, переживет снижение температуры с +9 °C до +1 °C – падение на целых 8 градусов! Херсонский район почувствует похожее похолодание с +11 °C до +3 °C. Киев, Полтава, Черкассы будут иметь переменную облачность без осадков. Одевайтесь теплее – разница будет ощутимой.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Запад Украины сохранит относительное температурное лидерство, но с небольшими мокрыми сюрпризами. Днем термометр покажет +2...+5 °C, ночью опустится до -1 °C. Во Львове и Дрогобыче могут пройти кратковременные осадки. Дождь будет скоротечным и малозаметным, поэтому не станет препятствием для планов. На всякий случай зонтик не помешает, хотя большая часть запада останется сухой. Остальной регион будет наслаждаться переменной облачностью с прояснениями.

Юг (Одесса, Херсон)

Южные области продолжат адаптироваться к новым зимним реалиям. Днем будет +3...+6 °C, ночью до -1 °C. Одесса, Николаев, весь Крым проведут воскресенье под переменной облачностью, без осадков. Температура стабилизируется после драматического субботнего падения, но остается значительно ниже того, к чему привыкли местные жители в последние дни. Теплая зимняя куртка, шарф и перчатки – оптимальный комплект для комфортных прогулок.

Погода на выходные 20-21 декабря сигнализирует: настоящая зима уже пришла и, похоже, надолго. Следите за прогнозом погоды на выходные, одевайтесь по-зимнему тепло, и пусть первые настоящие морозные дни будут комфортными!

Народная мудрость предостерегает: "Когда на зимнее солнцестояние морозно – весна придет поздно, но будет дружной".