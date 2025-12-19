Погода на вихідні 20-21 грудня: перші справжні морози на сході та тепло на заході

Грудень нарешті демонструє свій справжній зимовий характер, хоча поки не на всій території

За даними SINOPTIK.ua, субота принесе перші стабільні морози східним областям, тоді як захід і південь насолоджуватимуться плюсовими температурами. Контраст температур сягне майже 9 градусів. Херсонщина переживе найдраматичніше похолодання за добу — з комфортних +12 °C до зимових +3-4 °C. Неділя, день зимового сонцестояння, трохи пом'якшить температурний режим, але на Львівщині можливі невеликі опади.

Субота, 20 грудня Хмарний день без опадів приносить першу справжню зиму на схід

Субота зустріне всю територію України суцільною хмарністю, але без жодних опадів. Прогноз погоди на вихідні показує чітку різницю температур: на сході — мороз, на заході — комфортне зимове тепло.

Схід (Харків, Луганськ)

Східні області нарешті відчують справжню зиму у всій її красі. Денна температура коливатиметься від -2 °C до +1 °C — це перші стабільні мінуси цього сезону, які не зникнуть за кілька годин. У Харкові, Луганську, по всій Донецькій області буде похмуро, без опадів, але з відчутним холодом. Вночі стовпчик термометра впаде до -3 °C, тому зимова куртка, тепла шапка та рукавички стають не просто бажаними, а необхідними. Це той момент, коли осінній гардероб остаточно йде в шафу. Дороги можуть бути слизькими вранці, тож водіям варто бути особливо обережними.

Центр (Київ, Дніпро)

Центральні області балансуватимуть на межі між осінньою прохолодою та зимовими морозами. Вдень повітря прогріється максимум до +3 °C. У Києві, Дніпрі, Полтаві, Черкасах буде суцільна хмарність без опадів. Погода в Україні на вихідні чітко показує, що центр вже не може втекти від зими. Теплий одяг обов'язковий. Вранці можлива ожеледиця через нічні заморозки — пішоходам і водіям слід бути пильними.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

Захід України стає температурним лідером цих вихідних. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, усе Закарпаття насолоджуватимуться денною температурою +3...+6 °C — різниця зі східними регіонами становитиме цілих 8-9 градусів! Вночі температура триматиметься біля нульової позначки, тож серйозних заморозків не очікується. Хмарно, але абсолютно сухо — чудовий день для передноворічних справ, прогулянок містом і святкових покупок. Теплої осінньої куртки буде достатньо.

Південь (Одеса, Херсон)

Південні області переживуть справжній погодний шок порівняно з попередніми днями. Вдень термометр покаже +3...+6 °C, вночі опуститься до нуля. Одеса, Миколаїв, весь Крим збережуть плюсові температури, але погодний контраст буде вражаючим. Херсонщина стане абсолютним рекордсменом похолодання: Бериславський та Каховський райони відчують температурний обвал з +12 °C до +3-4 °C — падіння на 8-9 градусів всього за одну добу! Це змусить переглянути гардероб і діставати зимовий одяг. Хмарно, без опадів, але одягайтеся тепліше — зима прийшла несподівано швидко й рішуче.

Неділя, 21 грудня

Найкоротший день року: мінлива хмарність і можливі опади на Львівщині

Неділя подарує трохи більше світла крізь хмари — прогноз погоди обіцяє мінливу хмарність замість суцільної сірості суботи. Температура дещо підвищиться, але західні області можуть отримати невеликі опади.

Схід (Харків, Луганськ)

Східні області трохи відігріються після суботніх морозів. Денна температура піднімається до 0...+2 °C — морози відступають, хоча й не кардинально. Вночі залишиться -3 °C, тож розслаблятися зарано. Харків, Луганськ, Донецька область проведуть неділю під мінливою хмарністю без опадів — періодично з'являтиметься сонце. Зимовий одяг залишається обов'язковим, особливо для ранкових і вечірніх годин, коли мороз відчувається найсильніше.

Центр (Київ, Дніпро)

Центральні області зазнають найсерйознішого похолодання за добу серед усіх регіонів. Вдень буде 0...+4 °C, вночі до -2 °C — здавалося б, непогано, але контраст досить відчутний. Дніпропетровщина, особливо Кривий Ріг та Нікополь, переживе зниження температури з +9 °C до +1 °C — падіння на цілих 8 градусів! Херсонський район відчує схоже похолодання з +11 °C до +3 °C. Київ, Полтава, Черкаси матимуть мінливу хмарність без опадів. Одягайтеся тепліше — різниця буде відчутною.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

Захід України збереже відносне температурне лідерство, але з невеликими мокрими сюрпризами. Вдень термометр покаже +2...+5 °C, вночі опуститься до -1 °C. У Львові та Дрогобичі можуть пройти короткочасні опади. Дощ буде швидкоплинним та малопомітним, тож не стане перешкодою для планів. Про всяк випадок парасолька не завадить, хоча більша частина заходу залишиться сухою. Решта регіону насолоджуватиметься мінливою хмарністю з проясненнями.

Південь (Одеса, Херсон)

Південні області продовжать адаптуватися до нових зимових реалій. Вдень буде +3...+6 °C, вночі до -1 °C. Одеса, Миколаїв, весь Крим проведуть неділю під мінливою хмарністю, без опадів. Температура стабілізується після драматичного суботнього падіння, але залишається значно нижчою за те, до чого звикли місцеві жителі останніми днями. Тепла зимова куртка, шарф і рукавички — оптимальний комплект для комфортних прогулянок.

Погода на вихідні 20-21 грудня сигналізує: справжня зима вже прийшла і, схоже, надовго. Стежте за прогнозом погоди на вихідні, одягайтеся по-зимовому тепло, і нехай перші справжні морозні дні будуть комфортними!

Народна мудрість застерігає: "Коли на зимове сонцестояння морозно — весна прийде пізно, але буде дружною".