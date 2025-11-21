Погода на выходные 22–23 ноября: на западе снег и мороз, на востоке до +18°C

Погода на выходные готовит настоящий контраст: регионы страны окажутся в разных сезонах одновременно: по данным SINOPTIK.ua, разница температур между ними достигнет 20 градусов.

Суббота, 22 ноября

Холод приходит на запад, тепло держится на востоке

Западные области окажутся под снегом — настоящим, зимним, который не растает за несколько часов. Центр примет дождевые осадки, а восток и юг продолжат наслаждаться осенним теплом. Атмосферное давление будет стабильным, но разница температур создаст ощутимый ветер на границе регионов.

Восток (Харьков, Луганск)

Погода на востоке демонстрирует настоящую аномалию для конца ноября. Температура днем достигнет +14…+18 °C, ночью комфортные +9 °C. Харьков, Луганск, Донецк — везде уютно и сухо, без осадков. Ветер умеренный, облачность переменная. Это тот случай, когда ноябрь больше напоминает октябрь. Одевайтесь комфортно — зимние вещи не понадобятся: легкая куртка будет оптимальным выбором.

Центр (Киев, Днепр)

Дневная температура будет колебаться в пределах +8…+13 °C, ночью до +6 °C. Центральные области попадут под дождевую завесу. В Киеве, Житомире и Чернигове дождь будет умеренным, но продолжительным. В Вышгородском районе ожидается наибольшее количество осадков, в Броварах и Буче также пойдет сильный дождь. Днепр, Полтава, Черкассы — облачно с дождями разной интенсивности. Сумщина тоже под дождем, особенно Ромны. Зонт и обувь, которая не промокает — обязательные атрибуты дня. Температура комфортная, но влажность высокая, поэтому одевайтесь теплее.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Днем термометр покажет -1…+3 °C, ночью заморозки до -1 °C. Запад Украины встречает настоящую зиму. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, вся Львовская область и Прикарпатье окажутся под густым снегопадом. В Стрыйском и Дрогобычском районах снег будет самым интенсивным, формируя настоящий снежный покров. Калушский и Надворнянский районы также под густым снегом. В Закарпатье по-разному: в горах (Рахов, Хуст, Мукачево) пойдет снег, в низинах (Берегово) — дождь. На Волыни и в Ровенской области также снегопады. Дороги будут скользкими — водителям следует быть осторожными.

Юг (Одесса, Херсон)

Воздух днем прогреется до +15…+18 °C, ночью тепло — до +9 °C. Юг страны остается самым теплым и самым стабильным регионом. Одесса, Херсон, Николаев, Крым — температура скорее как в начале осени, чем в конце ноября. Осадки минимальные: в Одесской области (Болград, Измаил) возможны кратковременные небольшие дожди, но они быстро пройдут и не помешают планам. Остальная часть юга наслаждается сухой погодой.

Важно: аллергены отсутствуют по всей Украине. Штормовых предупреждений нет, но на западе из-за снега возможна осложненная дорожная обстановка.

Народная примета гласит: "Первый снег в ноябре — к ранней зиме". Так что западные области могут готовиться к длительному холодному сезону.

Воскресенье, 23 ноября

Зима укрепляет позиции на западе

Воскресенье продолжит начатую в субботу тенденцию, но с еще большим контрастом. По данным SINOPTIK.ua, западные области станут еще холоднее — температура ночью опустится до -5 °C, а снег будет продолжаться. Центр останется под дождями и мокрым снегом. Восток и юг сохранят относительное тепло, хотя температура немного снизится.

Восток (Харьков, Луганск)

Днем будет +12…+15 °C — все еще тепло, хотя немного прохладнее, чем в субботу. Ночью температура снизится до +6 °C. Харьков, Луганск, Донецк — без существенных осадков, облачно, но комфортно. Ветер умеренный, давление стабильное. Погода позволяет наслаждаться выходными.

Центр (Киев, Днепр)

Температура днем достигнет +4…+9 °C, ночью прохладно — около +2 °C. Центральные области продолжают бороться с осадками. В Киеве, Житомире, Виннице прогнозируются интенсивные дожди. В Виннице и прилегающих районах дождь будет особенно сильным. Черкассы попадут под самый мощный дождь этих выходных. Житомирская область на грани дождя и мокрого снега — в Коростене может идти снег, в Житомире и Чернигове — дождь. В Днепре и на Полтавщине дождь будет умеренным.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Дневная температура колеблется в пределах -1…+1 °C, а ночью настоящий мороз до -5 °C. Запад Украины полностью погружается в зиму. Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы — везде будет идти снег. Интенсивность немного ниже, чем в субботу, но снег будет идти постоянно. Дрогобыч, Самбор, Стрый могут оказаться под густым снегом. Калушский и Надворнянский районы также заснежены. Закарпатье: горы под снегом (Рахов, Хуст), Берегово — под дождем. На Волыни и в Ровно снегопады продолжатся.

Юг (Одесса, Херсон)

Днем термометр покажет +11…+14 °C, ночью тепло — до +9 °C. На юге немного похолодает по сравнению с субботой, но он все равно останется самым теплым регионом. В Одессе, Херсоне, Николаеве, Крыму прогнозируются комфортные температуры. Осадки минимальные: в Одессе возможны кратковременные дожди, в Николаевской области тоже пройдут небольшие дожди. Но в целом погода благоприятная.

Совет от SINOPTIK.ua: тщательно подбирайте одежду в зависимости от вашего региона. На западе понадобится полноценный зимний гардероб, в центре — одежда, которая не промокает, и зонтик. На востоке и юге — достаточно легкой осенней куртки. Водителям — зимняя резина обязательна! Лучше избегать дальних поездок по западным областям, если у вас нет опыта вождения в снегопад.

Эти выходные могут запомниться ярким погодным контрастом. Запад встретит зиму, центр попадет под дожди, а восток и юг насладятся последними теплыми днями. Будьте осторожны на дорогах и одевайтесь по погоде!