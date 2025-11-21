Погода на вихідні 22-23 листопада: на заході сніг і мороз, на сході до +18°C

Погода на вихідні готує справжній контраст: регіони країни опиняться у різних сезонах одночасно: за даними SINOPTIK.ua, різниця температур між ними сягне 20 градусів.

Субота, 22 листопада

Холод приходить на захід, тепло тримається на сході

Західні області опиняться під снігом – справжнім, зимовим, який не розтане за кілька годин. Центр прийме дощові опади, а схід і південь продовжать насолоджуватися осіннім теплом. Атмосферний тиск буде стабільним, але різниця температур створить відчутний вітер на межі регіонів.

Схід (Харків, Луганськ)

Погода на сході демонструє справжню аномалію для кінця листопада. Температура вдень сягне +14…+18 °C, вночі комфортні +9 °C. Харків, Луганськ, Донецьк – усюди затишно і сухо, без опадів. Вітер помірний, хмарність змінна. Це той випадок, коли листопад нагадує швидше жовтень. Одягайтеся комфортно — зимові речі не знадобляться: легка куртка буде оптимальним вибором.

Центр (Київ, Дніпро)

Денна температура коливатиметься в межах +8…+13 °C, вночі до +6 °C. Центральні області потрапляють під дощову завісу. В Київі, Житомирі та Чернігові дощ буде помірним, але тривалим. У Вишгородському районі очікується найбільше опадів, у Броварах та Бучі також йтиме сильний дощ. Дніпро, Полтава, Черкаси – хмарно з дощами різної інтенсивності. Сумщина теж під дощем, особливо Ромни. Парасолька та взуття, що не промокає – обов'язкові атрибути дня. Температура комфортна, але вологість висока, тож одягайтеся тепліше.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

Вдень термометр покаже -1…+3 °C, вночі заморозки до -1 °C. Захід України зустрічає справжню зиму. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, вся Львівщина та Прикарпаття опиняться під густим снігопадом. У Стрийському та Дрогобицькому районах сніг буде найінтенсивнішим, формуючи справжній сніговий покрив. Калуський та Надвірнянський райони також під густим снігом. На Закарпатті по-різному: у горах (Рахів, Хуст, Мукачево) сніжитиме, у низинах Берегова – дощитиме. На Волині та Рівненщині також снігопади. Дороги будуть слизькими – водіям варто бути обережними.

Південь (Одеса, Херсон)

Повітря вдень прогріється до +15…+18 °C, вночі тепло – до +9 °C. Південь країни залишається найтеплішим і найстабільнішим регіоном. Одеса, Херсон, Миколаїв, Крим – температура радше як на початку осені, ніж наприкінці листопада. Опади мінімальні: в Одеській області (Болград, Ізмаїл) можливі короткочасні невеликі дощі, але вони швидко минуть і не завадять планам. Решта півдня насолоджується сухою погодою.

Важливо: алергени відсутні по всій Україні. Штормових попереджень немає, але на заході через сніг можлива ускладнена дорожня обстановка.

Народна прикмета каже: "Перший сніг у листопаді — до ранньої зими". Тож західні області можуть готуватися до тривалого холодного сезону.

Неділя, 23 листопада

Зима зміцнює позиції на заході

Неділя продовжить розпочату у суботу тенденцію, але з ще більшим контрастом. За даними SINOPTIK.ua, західні області стануть ще холоднішими – температура вночі впаде до -5 °C, а сніг триватиме. Центр залишиться під дощами та мокрим снігом. Схід і південь збережуть відносне тепло, хоча температура трохи знизиться.

Схід (Харків, Луганськ)

Вдень буде +12…+15 °C – все ще тепло, хоча трохи прохолодніше за суботу. Вночі температура знизиться до +6 °C. Харків, Луганськ, Донецьк – без істотних опадів, хмарно, але комфортно. Вітер помірний, тиск стабільний. Погода дозволяє насолоджуватися вихідними.

Центр (Київ, Дніпро)

Температура вдень сягне +4…+9 °C, вночі прохолодно – близько +2 °C. Центральні області продовжують боротися з опадами. У Київі, Житомирі, Вінниці прогнозуються інтенсивні дощі. У Вінниці та прилеглих районах дощ буде особливо сильним. Черкаси потраплять під найпотужніший дощ цих вихідних. Житомирщина на межі дощу та мокрого снігу – у Коростені може йти сніг, у Житомирі та Чернігові – дощ. У Дніпрі та на Полтавщині дощ буде помірним.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

Денна температура коливатиметься в межах -1…+1 °C, а вночі справжній мороз до -5 °C. Захід України поринає у зиму повністю. Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці – усюди триватиме снігопад. Інтенсивність дещо нижча за суботу, але сніг падатиме постійно. Дрогобич, Самбір, Стрий можуть опинитися під густим снігом. Калуський та Надвірнянський райони також засніжені. Закарпаття: гори під снігом (Рахів, Хуст), Берегове – під дощем. На Волині та Рівненщині продовжаться снігопади.

Південь (Одеса, Херсон)

Вдень термометр покаже +11…+14 °C, вночі тепло — до +9 °C. На Півдні трохи похолоднішає порівняно з суботою, але все одно він залишиться найтеплішим регіоном. В Одесі, Херсоні, Миколаїві, Криму прогнозуються комфортні температури. Опади мінімальні: в Одесі можливі короткочасні дощі, у Миколаївській області теж невеликі дощі. Але загалом погода сприятлива.

Порада від SINOPTIK.ua: ретельно підбирайте одяг залежно від вашого регіону. На заході знадобиться повноцінний зимовий гардероб, у центрі – одяг, що не промокає, і парасолька. На сході і півдні – достатньо легкої осінньої куртки. Водіям – зимова гума обов'язкова! Краще уникати довгих поїздок західними областями, якщо не маєте досвіду водіння у снігопад.

Ці вихідні можуть запам'ятатися яскравим погодним контрастом. Захід зустрічатиме зиму, центр потрапить під дощі, а схід і південь насолоджуватимуться останніми теплими днями. Будьте обережними на дорогах і одягайтеся за погодою!