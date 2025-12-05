Погода на выходные 6-7 декабря: мороз ночью до -3°C и сухие облачные дни

В субботу и воскресенье погода на выходные готовит настоящую зимнюю атмосферу. По данным SINOPTIK.ua, первые декабрьские выходные принесут морозные ночи и прохладные дни с температурой близкой к нулю. Суббота встретит нас облачностью с прояснениями, воскресенье будет полностью пасмурным. Оптимистично – осадки не ожидаются по всей стране. Но минусовые температуры требуют осторожности на дорогах.

Суббота, 6 декабря

Сухой день с облаками и прояснениями

Суббота станет днем, когда декабрь наконец-то покажет свой настоящий характер. Воздух уверенно станет зимним, а ночи принесут первые колючие морозы. Осадки не предвидятся. Небо будет облачным, однако время от времени облака все же будут пропускать небольшие порции солнца. Это создаст особую декабрьскую атмосферу. Такая игра света и тени создаст особую декабрьскую атмосферу. По данным SINOPTIK.ua, ветер не будет донимать, давление останется стабильным.

Восток (Харьков, Луганск)

В восточных областях ожидается декабрьская классика: днем прохладно, ночью морозно. Термометр днем покажет +2...+6 °C, а ночью опустится до -3 °C. Это уже первые настоящие морозы, которые ощущаются кожей. В Харькове, Луганске, Донецке дождя не будет, небо будет меняться от облачного до почти ясного. Вечером и ночью будьте бдительны – дороги могут стать коварно скользкими от первого гололеда.

Центр (Киев, Днепр)

Центр станет самым прохладным уголком страны. Днем термометр едва дотянет до +1...+5 °Cа когда стемнеет, быстро скатится к -2 °C. В Киеве, Днепре, Черкассах, Полтаве, Виннице настоящая зима – столбик термометра будет танцевать вокруг нуля. Особенность этой погоды в том, что ощущается она холоднее, чем показывает градусник. Влажность в сочетании с ветром пробирает до костей, поэтому одевайтесь теплее. Ночью в Виннице и окрестностях будет особенно зимне. Небо облачно, но иногда просветляется. Дождя не будет.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

На Западе в эту субботу ожидается относительно теплая как для зимы погода. Днем будет +3...+6 °C, ночью легкий морозец до -1 °C. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде день обещает быть комфортным для зимней поры – дождя не ждите, а облака создадут типичную ноябрьско-декабрьскую картинку с проблесками света. Закарпатье, как всегда, живет своей, более мягкой жизнью – здесь минусы будут едва ощутимыми.

Юг (Одесса, Херсон)

Юг останется самым комфортным и теплым регионом. Днем будет +7...+9°C, что для начала декабря очень прилично. Ночью, правда, заморозки до -1 °C, но это не в счет по сравнению с другими регионами. В Одессе, Херсоне, Николаеве, Крыму самая теплая погода в Украине – днем можно гулять без чрезмерного кутания, дышится легко. Дождя не будет, небо облачное с прояснениями.

Народная примета говорит: "Если первые декабрьские дни без снега – зима будет поздней. Возможно, настоящие морозы еще впереди.

Воскресенье, 7 декабря

Пасмурный день без сюрпризов

Воскресенье изменит декорации – небо затянет сплошной серой пеленой, которая не будет пропускать ни одного луча. В центральных областях немного потеплеет, но в целом останется по-зимнему. Почти вся страна снова почувствует ночные минусы, кроме юга. Впрочем, погода будет спокойной, предсказуемой, без резких поворотов.

Восток (Харьков, Луганск)

В воскресенье на востоке почти ничего не изменится. Днем воздух прогреется до +3...+6 °C, ночью остынет до -2 °C – немного мягче, чем в субботу, но разница едва ощутима. В Харькове, Луганске, Донецке небо станет тяжелым от толстого облачного одеяла, что создаст типичную декабрьскую серость и приглушенный свет. Ночью останется морозно.

Центр (Киев, Днепр)

Жители центральных областей почувствуют заметное потепление днем. Днем потеплеет до +5...+7 °C – это уже почти комфортно, особенно после субботнего холода. Ночью, правда, снова -2 °C, но для зимы это привычное дело. В Киеве, Днепре, Черкассах, Полтаве, Житомире, Виннице будет пасмурно, как будто природа натянула серый занавес. Дождя не предвидится, так что можно спокойно заниматься своими делами, не оглядываясь на небо.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

На западе днем будет +4...+6 °C, а вот ночь принесет настоящие морозы до -3 °C. Во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Ужгороде небо будет затянуто наглухо, но дождя почти не будет (разве что в Яворове может моросить совсем немного, но это скорее теоретическая возможность).

Юг (Одесса, Херсон)

На юге сохраняется уникальная ситуация – плюсовые ночи! Днем +5...+7 °C, что немного прохладнее субботы, но ночью аж +4 °C – это самые высокие ночные температуры по стране. В Одессе, Херсоне, Николаеве, Крыму можно не бояться утреннего гололеда. В Крыму, правда, может немного покапать (Бахчисарайский район), но это скорее исключение. В целом пасмурно, но уютно и относительно тепло.

Рекомендации на выходные: одевайтесь тепло – температура хоть и близка к нулю, но ощущаться может значительно холоднее из-за ветра и влажности. Водителям нужно быть осторожными утром и вечером: гололед на дорогах образуется быстро и незаметно.