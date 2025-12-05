Погода на вихідні 6-7 грудня: мороз вночі до -3°C та сухі хмарні дні

У суботу і неділю погода на вихідні готує справжню зимову атмосферу. За даними SINOPTIK.ua, перші грудневі вихідні принесуть морозні ночі та прохолодні дні з температурою близькою до нуля. Субота зустріне нас хмарністю з проясненнями, неділя буде повністю пасмурною. Оптимістично – опади не очікуються по всій країні. Але мінусові температури вимагають обережності на дорогах.

Субота, 6 грудня

Сухий день із хмарами та проясненнями

Субота стане днем, коли грудень нарешті покаже свій справжній характер. Повітря впевнено стане зимовим, а ночі принесуть перші колючі морози. Опади не передбачаються. Небо буде хмарним, проте час від часу хмари все ж таки будуть пропускати невеликі порції сонця. Це створить особливу грудневу атмосферу. Така гра світла і тіні створить особливу грудневу атмосферу. За даними SINOPTIK.ua, вітер не дошкулятиме, тиск залишиться стабільним.

Схід (Харків, Луганськ)

У східних областях очікується груднева класика: вдень прохолодно, вночі морозно. Термометр вдень покаже +2…+6 °C, а вночі опуститься до -3 °C. Це вже перші справжні морози, які відчуваються шкірою. У Харкові, Луганську, Донецьку дощу не буде, небо мінятиметься від хмарного до майже ясного. Ввечері та вночі будьте пильними – дороги можуть стати підступно слизькими від першого ожеледу.

Центр (Київ, Дніпро)

Центр стане найбільш прохолодним куточком країни. Вдень термометр ледве дотягне до +1…+5 °C, а коли стемніє, швидко скотиться до -2 °C. У Києві, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Вінниці справжня зима – стовпчик термометра танцюватиме навколо нуля. Особливість цієї погоди в тому, що відчувається вона холодніше, ніж показує градусник. Вологість у поєднанні з вітром пробирає до кісток, тож одягайтеся теплішe. Вночі у Вінниці та околицях буде особливо зимно. Небо хмариться, але інколи просвітлюється. Дощу не буде.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

На Заході в цю суботу очікується відносно тепла як для зими погода. Вдень буде +3…+6 °C, вночі легкий морозець до -1 °C. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді день обіцяє бути комфортним для зимової пори – дощу не чекайте, а хмари створять типову листопадово-грудневу картинку з проблисками світла. Закарпаття, як завжди, живе своїм, більш м'яким життям — тут мінуси будуть ледь відчутними.

Південь (Одеса, Херсон)

Південь залишиться найкомфортнішим та найтеплішим регіоном. Вдень буде +7…+9°C, що для початку грудня дуже пристойно. Вночі, правда, заморозки до -1 °C, але це не в рахунок порівняно з іншими регіонами. В Одесі, Херсоні, Миколаєві, Криму найтепліша погода в Україні – вдень можна гуляти без надмірного кутання, дихається легко. Дощу не буде, небо хмарне з проясненнями.

Народна прикмета каже: "Якщо перші грудневі дні без снігу – зима буде пізньою. Можливо, справжні морози ще попереду.

Неділя, 7 грудня

Пасмурний день без сюрпризів

Неділя змінить декорації – небо затягне суцільною сірою пеленою, яка не пропускатиме жодного променя. У центральних областях трохи потеплішає, але загалом залишиться по-зимовому. Майже вся країна знову відчує нічні мінуси, окрім півдня. Втім, погода буде спокійною, передбачуваною, без різких поворотів.

Схід (Харків, Луганськ)

У неділю на сході майже нічого не зміниться. Вдень повітря прогріється до +3…+6 °C, вночі охолоне до -2 °C – трохи м'якше, ніж у суботу, але різниця ледь відчутна. У Харкові, Луганську, Донецьку небо стане важким від товстої хмарної ковдри, що створить типову грудневу сірість і приглушене світло. Вночі залишиться морозно.

Центр (Київ, Дніпро)

Жителі центральних областей відчують помітне потепління вдень. Вдень потеплішає до +5…+7 °C – це вже майже комфортно, особливо після суботнього холоду. Вночі, правда, знову -2 °C, але для зими це звична справа. У Києві, Дніпрі, Черкасах, Полтаві, Житомирі, Вінниці буде пасмурно, наче природа натягнула сіру завісу. Дощу не передбачається, так що можна спокійно займатися своїми справами, не озираючись на небо.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

На заході вдень буде +4…+6 °C, а от ніч принесе справжні морози до -3 °C. У Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Ужгороді небо буде затягнуте наглухо, але дощу майже не буде (хіба що у Яворові може моросити зовсім трохи, але це радше теоретична можливість).

Південь (Одеса, Херсон)

На півдні зберігається унікальна ситуація – плюсові ночі! Вдень +5…+7 °C, що трохи прохолодніше за суботу, але вночі аж +4 °C – це найвищі нічні температури по країні. В Одесі, Херсоні, Миколаєві, Криму можна не боятись ранкової ожеледі. У Криму, правда, може трохи покапати (Бахчисарайський район), але це швидше винятком. Загалом пасмурно, але затишно і відносно тепло.

Рекомендації на вихідні: одягайтеся тепло – температура хоч і близька до нуля, але відчуватися може значно холодніше через вітер і вологість. Водіям потрібно бути обережними вранці та ввечері: ожеледь на дорогах утворюється швидко і непомітно.