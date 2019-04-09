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09.04.2019, 12:24

Помощь от Фонда им. Хидиряна Оганеса Мисаковича

Помощь от Фонда им. Хидиряна Оганеса Мисаковича - Фото

Программы помощи Фонда способствуют духовному развитию и обогащению личности, поддержке молодежи, популяризации спорта, поддержке медицины

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«Благотворительный фонд им. Хидиряна Оганеса Мисаковича» представляет собой благотворительную организацию, созданную сыновьями выдающегося человека – Оганеса Мисаковича Хидиряна в память о своем отце. Некоторые люди приходят в этот мир, чтобы творить добро и делать мир лучше, чтобы помогать нуждающимся безвозмездно. Именно таким человеком был Оганес Хидирян. К сожалению, при жизни он не успел реализовать все задуманное, но его сыновья, в частности Мисак Хидирян, Арсен и Самвел продолжают благое дело отца. Множество проектов нацелено на реализацию конкретных задач, деятельность Фонда абсолютно прозрачна, учредители всегда готовы к диалогу, поэтому все желающие поддержать тот или иной проект развития, могут это сделать в любое удобное время, даже в режиме онлайн. Творить добро – это закономерность для истинного Человека. Объединившись, добрых дел можно сделать намного больше – это один из основных принципов благотворительной организации.

Фонд функционирует при поддержке органов местного самоуправления, учреждений духовного и социального направления, а также всех тех, кому интересны программы и проекты благотворительной организации.

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Программы помощи Фонда имени Хидиряна способствуют духовному развитию и обогащению личности, поддержке молодежи, популяризации спорта, поддержке медицины. В Украине остро стоит необходимость в поддержке социально незащищенных слоев населения, поэтому многие проекты Фонда реализуются именно в этой сфере.

В настоящее время благотворительный фонд основанный Хидирян Мисак с командой единомышленников помогли многим жителям Украины в целом. Одним из направлений работы Фонда является программа «Твори добро», одной из последних в рамках этой программы оказана материальная помощь Середина-Будскому Центру детского и юношеского творчества.

 «Благотворительный фонд им. Хидиряна Оганеса Мисаковича» при поддержке Хидирян Мисака Оганесовича, является инвестором проекта возведения Свято-Николаевского храмового комплекса в селе Деймановка. Работа кипит ежедневно, изо дня в день храм преображается. Молитва во спасение души – в стенах храма прихожане смогут не только услышать слово Божье, но и достичь гармонии с собой и миром вокруг.

Фонд имени Хидиряна также оказывает адресную помощь нуждающимся. В частности, это дети с различными дефектами развития, малообеспеченные семьи, социально незащищенные слои населения.

Сайт фонда: http://homfund.com

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Теги: Хидирян Мисак, Мисак, Хидирян
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