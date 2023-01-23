Принципы работы Solid English School в обучении английскому IT-специалистов

Solid English School помогает украинским IT-специалистам уверенно заговорить по-английски. За четыре года обучения в школе прошли более 2000 свитчеров и тех, кто уже работает в IT. Английский для IT-специалистов помог более чем 150 специалистам, которые обучались у нас, получить офферы от украинских и международных компаний, таких как DataArt, Epam, SoftServe, Archer и британский офис Amazon.

Меня зовут Анастасия Машталяр, я СЕО Solid English School. Ниже я расскажу, какие принципы придерживается наша школа в своей работе.

Принципы работы Solid English School

Нишевость и экспертность в области преподавания IT-инглиша

Solid специализируется на преподавании английского для тех, кто работает в IT. Программа, по которой мы учим, составлялась разработчиками, QA, HR, PM, Scrum Master, UI/UX designer, DevOps и Marketing-специалистами. Они помогали собирать материалы для курсов и планировать, что должно быть в программе, чтобы после обучения каждый профессионал уверенно говорил на инглише на работе. Затем методисты школы "упаковывали" все эти кейсы и информацию в презентации, разговорную практику, гайды и чек-листы.

На занятиях мы не изучаем General English, а помогаем:

Усвоить бизнес-лексику и IT-терминологию. Мы погружаемся в кейсовые темы, например, скрам-митинги, прохождение собеседований, презентации заказчикам и питчинг.

Переключаться на английский на митингах с заказчиками и иностранными коллегами без дрожания в голосе. Мы рассматриваем, как давать и брать фидбек, соглашаться и не соглашаться, вести смолток, реквестить помощь и информацию.

Прокачать все скилы: говорение, слушание, письмо, чтение – на примерах IT-компании.

Уважение времени клиента

Мы против того, чтобы учить инглиш два года, если можно добиться результата быстрее. Поэтому выбираем персонализированный подход к обучению. В Solid мы сначала тестируем уровень студента, узнаем его запрос и помогаем поставить основную цель в обучении. Затем подбираем курс. Например, чтобы переступить языковой барьер, советуем курс IT Starter, а для бизнес-переписки – Successful Writing и так далее.

Во время курса все материалы подаем в визуальном формате гайдов, чек писем и презентаций – так создаются визуальные ассоциации, ускоряющие обучение. В середине курса мы снова тестируем уровень инглиша студентов. А в конце обучения проводим ретро, то есть берем глубинный фидбек.

Благодаря такому подходу можно подтянуть английский с нулевого уровня в Intermediate за девять месяцев.

Юмор и геймификация

IT-коммуникация – это о кэжуал-общении, где каждый понимает своих teammates и кастомеров. Здесь не место бюрократизмам. Поэтому на занятиях мы часто шутим и юзаем мемы – все как в жизни. Чтобы студенты усвоили информацию лучше, мы используем геймификацию с помощью приложений Quizlet, Kahoot и Wordwall.

Желание всей команды реализовать нашу миссию – сделать IT-комьюнити Украины англоязычным.

В Solid English School мы используем коммуникативную методику и соблюдаем стандарты CELTA (сертификат о навыках преподавания английского языка взрослым). Каждый наш тичер – эксперт в онлайн-преподавании в группах и индивидуально, которого мы тщательно отобрали. Из ста кандидатов на позицию только один получает оффер. Все тичеры Solid на старте работы проходят наш Teachers' course. А во время работы постоянно улучшают свои навыки по индивидуальным планам развития.

Кроме тичеров в процесс обучения студентов вовлечены и тимлиды. Они следят за качеством преподавания, подмечают малейшие детали и оптимизируют программы обучения как на групповых, так и на индивидуальных курсах.

Школа английского языка Solid (https://solid.com.ua/ru/) имеет миссию – сделать IT-комьюнити Украины англоязычным. Каждый наш team member помогает нам в этом.