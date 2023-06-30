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30.06.2023, 11:45

ПриватБанк стал главным партнером Киевского марафона Несокрушимости

Цей матеріал також доступний українською
ПриватБанк стал главным партнером Киевского марафона Несокрушимости - Фото

Новым главным партнером Киевского марафона Несокрушимости (Kyiv City Marathon) стал крупнейший государственный банк страны – ПриватБанк.

Традиционно, Киевский марафон ежегодно проходит в центре столицы с 2010 года. Год полномасштабного вторжения стал первым в истории, когда он не проводился. Но 1 октября 2023 года украинские бегуны снова выйдут на старты Киевского марафона от Run Ukraine – впервые при поддержке ПриватБанка.

Договор между крупнейшим беговым организатором Украины Run Ukraine и ПриватБанком – главным банком Украины – предусматривает многолетнее сотрудничество по схеме 1+2 года. Коллаборация двух мощных игроков должна дать существенное преимущество обеим сторонам и популяризации спорта и бега в Украине.

"Марафонский бег – это не о простых решениях. Это о планировании, длительной и эффективной работе и глобальных целях, – отмечает СЕО Run Ukraine Дмитрий Черницкий. – Киевский марафон с 2010 популяризирует шоссейный бег, регулярные тренировки, развивает беговую культуру. Но мы нацелены на большее – на формирование здоровой, спортивной, сильной и выносливой нации. Совместно с надежными партнерами через постоянную работу мы сможем этого достичь".

"Киевский марафон – важное событие для поддержания жизнестойкости украинцев. У нас общее видение ценностей воспитания здоровой нации, инклюзии, равных возможностей и доступности для всех, поэтому мы рады стать партнером этой инициативы", – говорит Герхард Бёш, Председатель Правления АО КБ "ПриватБанк".

На протяжении всей своей истории Run Ukraine и Киевский марафон, в частности, уделяли много внимания социальным проектам и благотворительным дистанциям. 

Организовывались бесплатные детские забеги и легендарная Ветеранская десятка, в которой принимали участие ветераны АТО и ООС.

Этой осенью благотворительные дистанции не только будут сохранены, но и расширены новыми проектами.

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ПриватБанк – крупнейший государственный банк Украины. На сегодняшний день в банке обслуживаются более 18 миллионов активных клиентов, а всего его услугами пользуются 70% украинцев. Банк является лидером в розничном сегменте и активно внедряет услуги малого и среднего бизнеса, имеет мощную цифровую экосистему и разветвленную сеть отделений, банкоматов, терминалов самообслуживания, POS-терминалов по всей территории страны.

Работа ПриватБанка направлена ​​на развитие экономики Украины, поддержку украинцев и украинского бизнеса во время войны. Берем и делаем!

Run Ukraine – организатор самых масштабных беговых мероприятий Украины. С 2010 года компания провела более 50 международных соревнований для любителей бега и спортивных энтузиастов.

Миссия Run Ukraine – организовывать спортивно-массовые мероприятия высокого уровня, вдохновлять и мотивировать людей заниматься бегом.

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Теги: ПриватБанк, Run Ukraine, Герхард Бёш
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