Профессиональный массаж головы: виды, способы, рекомендации

Массаж головы — это простая и чудодейственная манипуляция. Она избавляет от болей в голове, шее, плечах, улучшает состояние кожных покровов, позволяет забыть о перхоти, ускорить рост волос и устранить их сухость.

Специалисты рекомендуют проходить курс массажа головы в Киеве в следующих случаях:

мигрень;

нарушение сна;

стойкое стрессовое состояние;

умственное перенапряжение;

хроническая усталость;

падение работоспособности.

Массаж улучшает кровообращение не только головы, но и шеи. Он стимулирует приток крови к мозгу. В результате прекращаются головные боли, вызванные недостатком кислорода и нервным перенапряжением. В разы улучшается состояние волосяных луковиц и сальных желез.

Крайне нежелательно обращаться к массажистам, если наблюдаются:

грибковые и гнойничковые заболевания;

гипертонические состояния.

Категорически запрещается массаж при травмах головы.

Профессиональный массаж

Различают несколько основных типов массажа головы. Каждый из них выполняет свои функции.

Классический лечебный.

На первый взгляд это достаточно простой массаж, однако он требует особых навыков. Упор делается на виски и основание черепа. Подушечками указательного и среднего пальцев осуществляются плавные круговые движения с небольшим давлением. Процедура длится не более четверти часа. При болях дополнительно выполняются надавливания длительностью 5 секунд в местах неприятных ощущений.

Чампи.

Техника родом из Индии, приобрела популярность относительно недавно. Она помогает улучшить кровообращение головы. Чампи быстро устраняет отечность лица, шеи, плеч. Методика производит эффект лифтинга и хорошо расслабляет.

В массаже задействована не только голова, но и плечи, спина, шея и лицо. Процедура проходит в несколько этапов:

Балансировка чакр. Происходит воздействие на активные центры головы, в результате чего запускается самоисцеление, растет внутренняя энергия человека.

Устранение усталости происходит за счет массирования спины, шеи, плеч. На этом этапе достигается абсолютное расслабление тела. Человек подготавливается к основным манипуляциям.

Непосредственно головной массаж. Изначально массажные движения вниз проводятся ладонью. Далее быстрыми движениями пальцев специалист прорабатывает всю поверхность головы.

Самыми приятными в таком массаже оказываются медленные поглаживания головы по ходу роста волос. Манипуляция проводится в качестве завершающего этапа.

Бирманский массаж.

Технику применяют для быстрого снятия стрессовых состояний и абсолютного расслабления организма. Бирманский массаж положительно влияет на цвет кожи головы и лица, состояние волос. Массажные движения происходят на волосистом отделе головы, верхней части спины и шее. Чередуется мягкое поглаживание с усиленным воздействием на активные точки. Массирование проводится хаотично, без четко определенных направлений. По этой причине правильно выполнить бирманскую технику способен только опытный специалист.

Во время процедуры полностью расслабляются шейные мышцы, что не наблюдается в повседневной жизни. Это способствует глубокому расслаблению и устраняет негативное воздействие стрессовых ситуаций. Увеличивается интенсивность кровоснабжения волосяных луковиц, что укрепляет волосы.

Попытки самостоятельно осуществить индийскую либо бирманскую технику чреваты негативными последствиями. Неправильное выполнение массажных движений приводит к головокружениям, болям в шее и спине, повышению давления. Специалисты настоятельно не рекомендуют использовать в домашних условиях такие сложные техники или применять специальные массажные щетки.

Непосредственно перед выполнением процедуры волосы клиента тщательно расчесываются, и наносится специальное массажное средство. Массажные движения выполняются плавно. Подобное поглаживание быстро расслабляет мышцы организма.

Ознакомиться с принципами работы профессиональных массажистов возможно по адресу: https://royalthaispa.com.ua/o-nas/blog/massazh-golovy-dlya-rosta-volos-2/.