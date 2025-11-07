Прогноз на выходные: теплая суббота и дождливое воскресенье

Эти выходные покажут настоящий характер ноября – от уютного тепла до дождливой меланхолии

По данным SINOPTIK.ua, суббота подарит комфортную, сухую и светлую погоду, а вот в воскресенье облака соберутся в центральных и западных областях и принесут умеренные дожди. Однако температура останется приятной, поэтому погода скорее создаст осеннее настроение, чем испортит планы.

Суббота, 8 ноября

Сухой день под облаками и солнцем

Суббота – это подарок для тех, кто планировал активные выходные. Облачность будет сменяться прояснениями, создавая интересную игру света и тени. Главное – никаких осадков по всей стране! Температура комфортная, воздух свежий, но не холодный.

Восток (Харьков, Луганск)

В восточных областях на выходных планируется уютная погода, без осадков. Днем воздух прогреется до +10...+13 °C, а ночью остынет до +3 °C. Небо будет иногда облака, но облака время от времени будут пропускать солнечные лучи. Ветер умеренный, температура комфортная.

Центр (Киев, Днепр)

Дневная температура в центральных областях достигнет +9...+11 °C, ночная опустится до +2 °C. Киев, Днепр, Черкассы, Полтава: воздух будет прохладным, но для активной ходьбы или велопрогулки – именно то, что надо. Небо облачное с прояснениями – типичный ноябрьский пейзаж.

Мероприятие (Львов, Ивано-Франковск)

На западе Украины термометр днем покажет +10...+12 °C, ночью – всего +2 °C. Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Тернополь – везде сухо, без осадков, с комфортной дневной температурой. Закарпатье и Прикарпатье особенно уютны: можно планировать поездки в горы или прогулки по историческим центрам городов.

Юг (Одесса, Херсон)

Днем комфортные +11...+14 °C, ночью до +4 °C. Юг страны снова оказывается самым теплым. Одесса, Херсон, Николаев, Крым – везде приятная погода без дождя. Ночью теплее, чем в других регионах – до +4 °C.

Аллергены отсутствуют, воздух чистый. Идеальный день для всех, кто имеет чувствительность к пыльце.

Воскресенье, 9 ноября

Дождливая мелодия осени

Воскресенье меняет сценарий: небо затянется облаками, и дождь станет главным героем дня в центральных и западных областях. По данным SINOPTIK.ua, осадки будут умеренными, не ливневыми, но достаточными, чтобы заставить взять зонтик. Температура останется комфортной, поэтому погода скорее создаст уютную осеннюю атмосферу, чем вызовет дискомфорт.

Восток (Харьков, Луганск)

Восточный регион остается наиболее стабильным в воскресенье – без существенных осадков, с комфортной температурой. Харьков, Луганск, Донецк – облачно, но сухо. Температура держится на том же уровне, что и в субботу, создавая предсказуемую и приятную погоду: +10...+13 °C днем, до +3 °C ночью.

Центр (Киев, Днепр)

По сравнению с субботой будет немного теплее: +10...+13 °C днем, до +3 °C ночью. При этом центр страны попадает под дождевую завесу. Винница, Житомир, часть Киевщины – здесь ожидаются умеренные дожди. В Виннице и Тульчине дождь будет самым интенсивным, хотя и не ливневым. В Киеве и Днепре осадки менее вероятны, но облачность плотная.

Запад (Львов, Ивано-Франковск)

Запад Украины становится эпицентром дождевой активности. В Дрогобыче ожидается больше всего осадков – умеренный, стабильный дождь, который продлится в течение всего дня. Ужгород также с высокой вероятностью попадет под дождь. В Ивано-Франковске пройдут небольшие осадки. Львов – под облаками, местами возможен дождь. Температура остается комфортной для ноября: +9...+12 °C днем, до +3 °C ночью.

Юг (Одесса, Херсон)

Юг остается самым теплым и стабильным регионом в воскресенье: днем будет +12...+15 °C, а ночью температура опустится до +5 °C. Одесса, Херсон, Николаев – температура самая высокая по стране, хотя облачность будет плотной. В Одесской области (Болград, Раздельная) возможны небольшие дожди, но они быстро пройдут. Остальной регион наслаждается относительно сухой погодой. Крым также без существенных осадков.

Аллергены отсутствуют, воздух после дождя будет особенно чистым и свежим.

Народная примета говорит: "Дождь в ноябре – к мягкой зиме". Поэтому воскресенье может быть хорошим знаком для тех, кто не любит суровых морозов.

Эти выходные – настоящая осенняя лотерея. Суббота порадует сухой погодой, а воскресенье напомнит, что ноябрь – все-таки дождливый месяц.