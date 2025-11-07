Прогноз на вихідні: тепла субота і дощова неділя

Ці вихідні покажуть справжній характер листопада – від затишного тепла до дощової меланхолії

За даними SINOPTIK.ua, субота подарує комфортну, суху й світлу погоду, а от у неділю хмари зберуться в центральних і західних областях й принесуть помірні дощі. Проте температура залишиться приємною, тож погода радше створить осінній настрій, ніж зіпсує плани.

Субота, 8 листопада

Сухий день під хмарами та сонцем

Субота – це подарунок для тих, хто планував активні вихідні. Хмарність буде змінюватися проясненнями, створюючи цікаву гру світла і тіні. Головне – жодних опадів по всій країні! Температура комфортна, повітря свіже, але не холодне.

Схід (Харків, Луганськ)

У східних областях на вихідних планується затишна погода, без опадів. Вдень повітря прогріється до +10…+13 °C, а вночі охолоне до +3 °C. Небо буде інколи хмаритися, але хмари від часу пропускатимуть сонячні промені. Вітер помірний, температура комфортна.

Центр (Київ, Дніпро)

Денна температура в центральних областях сягне +9…+11 °C, нічна опуститься до +2 °C. Київ, Дніпро, Черкаси, Полтава: повітря буде прохолодним, але для активної ходьби чи велопрогулянки – саме те, що треба. Небо хмарне з проясненнями – типовий листопадовий пейзаж.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

На заході України термометр вдень покаже +10…+12 °C, вночі – лише +2 °C. Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Тернопіль – скрізь сухо, без опадів, з комфортною денною температурою. Закарпаття та Прикарпаття особливо затишні: можна планувати поїздки в гори або прогулянки історичними центрами міст.

Південь (Одеса, Херсон)

Вдень комфортні +11…+14 °C, вночі до +4 °C. Південь країни знову виявляється найтеплішим. Одеса, Херсон, Миколаїв, Крим – скрізь приємна погода без дощу. Вночі тепліше, ніж в інших регіонах – до +4 °C.

Алергени відсутні, повітря чисте. Ідеальний день для всіх, хто має чутливість до пилку.

Неділя, 9 листопада

Дощова мелодія осені

Неділя змінює сценарій: небо затягнеться хмарами, і дощ стане головним героєм дня в центральних та західних областях. За даними SINOPTIK.ua, опади будуть помірними, не зливовими, але достатніми, аби змусити взяти парасольку. Температура залишиться комфортною, тож погода радше створить затишну осінню атмосферу, ніж викличе дискомфорт.

Схід (Харків, Луганськ)

Східний регіон залишається найбільш стабільним у неділю – без істотних опадів, з комфортною температурою. Харків, Луганськ, Донецьк – хмарно, але сухо. Температура тримається на тому ж рівні, що й у суботу, створюючи передбачувану і приємну погоду: +10…+13 °C вдень, до +3 °C вночі.

Центр (Київ, Дніпро)

Порівняно з суботою буде трохи тепліше: +10…+13 °C вдень, до +3 °C вночі. При цьому центр країни потрапляє під дощову завісу. Вінниця, Житомир, частина Київщини – тут очікуються помірні дощі. У Вінниці та Тульчині дощ буде найінтенсивнішим, хоча й не зливовим. У Києві та Дніпрі опади менш імовірні, але хмарність щільна.

Захід (Львів, Івано-Франківськ)

Захід України стає епіцентром дощової активності. У Дрогобичі очікується найбільше опадів — помірний, стабільний дощ, що триватиме протягом всього дня. Ужгород також з високою імовірністю потрапить під дощ. В Івано-Франківську пройдуть невеликі опади. Львів – під хмарами, місцями можливий дощ. Температура залишається комфортною для листопада: +9…+12 °C вдень, до +3 °C вночі.

Південь (Одеса, Херсон)

Південь залишається найтеплішим і найстабільнішим регіоном в неділю: вдень буде +12…+15 °C, а вночі температура опуститься до +5 °C. Одеса, Херсон, Миколаїв – температура найвища по країні, хоча хмарність буде щільною. В Одеській області (Болград, Роздільна) можливі невеликі дощі, але вони швидко минуть. Решта регіону насолоджується відносно сухою погодою. Крим також без істотних опадів.

Алергени відсутні, повітря після дощу буде особливо чистим і свіжим.

Народна прикмета каже: "Дощ у листопаді – до м'якої зими". Тож неділя може бути добрим знаком для тих, хто не любить суворих морозів.

Ці вихідні – справжня осіння лотерея. Субота порадує сухою погодою, а неділя нагадає, що листопад – усе ж таки дощовий місяць.