Прогноз развития технологий, медиа и телекоммуникаций от Deloitte

2 апреля 2019 года в бизнес-кампусе инновационного парка UNIT.City состоится ежегодное мероприятие "ТМТ Predictions" – презентация глобального исследования Deloitte «Прогноз развития отраслей технологий, медиа и телекоммуникаций в 2019 году».

Исследования Deloitte Global в области высоких технологий, медиа и телекоммуникаций (ТМТ) проводятся уже 18 лет и служат ориентиром для мировых брендов в разработке своих бизнес-стратегий. На мероприятии эксперты представят прогноз на следующие 1-5 лет относительно новейших технологий, которые повлияют на формирование будущего отрасли.

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Специальные гости мероприятия:

Пол Ли – автор глобального исследования развития ТМТ-отрасли, партнер Deloitte в Великобритании и руководитель международного исследовательского центра Deloitte Global.

Пол является признанным экспертом в области телевизионного рынка и частым докладчиком на саммите лидеров IBC, международном фестивале телевидения Guardian и многих других мировых событиях в сфере ТМТ.

Тал Хен – лидер департамента корпоративных финансов в сфере ТМТ, руководитель направления инноваций Deloitte в Израиле. В 2015 году вошел в список 100 самых влиятельных людей в израильской технологической экосистеме.

Среди спикеров панельной дискуссии:

Александр Комаров, CEO, Kyivstar

Надежда Васильева, Founder, Digital Transformation Corporation

Евгений Пасичнюк, EMU Commercial Leader, IBM

Модератор дискуссии: Владимир Юмашев, лидер группы по оказанию услуг клиентам в сфере ТМТ, Deloitte в Украине.

Ожидаем более 200 участников, среди которых топ-руководство и менеджеры из таких индустрий, как розничная торговля, финансы, телекоммуникации, агро, медиа и муниципалитет, а также инвесторы, дизайнеры продуктов и инноваторы.

Регистрация на мероприятие открыта по ссылке и действует до 29 марта 2019 года.

Языки мероприятия: украинский, английский и русский. Синхронный перевод не предоставляется.

Ознакомиться с полной версией отчета можно по ссылке.

Для аккредитации на мероприятие, пожалуйста, обращайтесь к Анастасии Бегезе, медиа и контент специалисту Deloitte в Украине – abeheza@deloitte.ua

По организационным вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Катерине Кучер, координатору мероприятия – kkucher@deloitte.ua