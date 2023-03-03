Промокод назван одним из эффективных методов привлечения покупателя в сфере онлайн-шопинга

Рынок онлайн-шопинга можно назвать одним из самых динамичных, поскольку тренды на нем постоянно меняются, и маркетинговые инструменты, которые работали в прошлом сезоне, в новом уже будут неэффективны. Аналитики отмечают, что сегодня различные акции, бонусы и промокоды работают на привлечение клиентов на порядок эффективнее, чем реклама. Это, с одной стороны, хорошее поощрение для потенциальных покупателей, а с другой – действенный метод повышения объемов продаж для бизнеса.

Бонусные программы увеличивают количество покупок

По оценкам аналитиков портала codes.com.ua, с помощью промокодов и различных скидок продавцы стимулируют продажи и увеличивают их в среднем на 10-25%. В период крупнейших финальных распродаж количество заказов может расти даже до 50-60%. Это помогает бизнесу легче и быстрее реализовать товар, повышать лояльность целевой аудитории к своему бренду.

Анализ эффективности применения различных маркетинговых инструментов показывает, что самые высокие показатели демонстрируют следующие варианты промокодов:

● поощрения на старте, то есть когда магазин только открывается или в его ассортименте появляются новые категории товаров;

● промокоды, приуроченные к праздникам. Например, статистика активации промокодов для магазина;

● еженедельные или ежемесячные скидки. Эффективнее всего их предлагать в конце недели или месяца;

● письма с промокодом на email для пользователей, которые не завершили покупку. В 70% случаев потенциальные покупатели покидают страницу на этапе оплаты. Вернуть пользователя на сайт и мотивировать его завершить покупку помогают такие письма с промокодами;

● скидка за регистрацию или подписку на новостную рассылку. Продавец обменивает промокод на почту потенциального покупателя, которую в дальнейшем будет использовать для отправки актуальных предложений и увеличения продаж;

● промокод на скидку при заказе на определенную сумму. Это поможет увеличить средний чек покупок в магазине.

С другой стороны, часто покупатели выбирают вместо скидки какой-то бонус или подарок, например промокод на бесплатную доставку.

Промокоды и бонусы помогают не только привлекать новых покупателей, но и превращать их в постоянных клиентов и постоянно повышать их лояльность в будущем. Особенно заметны эти тенденции в сферах продажи одежды, обуви, аксессуаров. Промокоды на максимальные скидки в размере 50-80% эффективнее всего работают, когда продавцу нужно реализовать одежду и обувь из старых коллекций, позиции косметики или парфюмерии с ограниченным сроком годности, остатки брендов, которые больше не будут завозиться.

Конечно, в ходе выбора стратегии бизнеса нужно учитывать не только положительные стороны применения промокодов, но и их возможные недостатки. Не стоит предлагать такие бонусы постоянно, если они не дают нужного финансового результата. Также нужно быть готовым к уменьшению размеров основной прибыли в период отсутствия акций.