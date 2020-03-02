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02.03.2020, 15:48

Проверенные временем XP-342 и XP-352 или новый Epson XP-3100?

Проверенные временем XP-342 и XP-352 или новый Epson XP-3100? - Фото

Давайте разберемся, какому из домашних МФУ стоит отдать предпочтение — разрекламированной новинке Epson XP-3100 или хитам продаж

Разбираемся над тем как печатать качественно и без проблем с техникой. Пока Epson активно продвигает на рынок новое многофункциональное устройство XP-3100, мы сравним его с полюбившимися XP-342 и XP-352.

Давайте разберемся, какому из домашних МФУ стоит отдать предпочтение — разрекламированной новинке Epson XP-3100 или хитам продаж, которые пользователи не первый год выбирают для домашней печати. Тройка моделей сочетает принтер, копир и сканер в одном корпусе, относится к ПУ с четырехцветной палитрой, а также печатает на бумаге до формата А4 включительно. Представленные модели входят в линейку Expression Home, поэтому подойдут для школьников, студентов и домашней печати. Они отличаются простой схемой управления, а также могут использоваться без подключения к ПК — вносить необходимые настройки можно с помощью кнопок и ЖК-дисплея на фасаде МФУ.

Модели, которые участвуют в обзоре, относятся к бюджетной ценовой категории и практически не отличаются по стоимости. Приобрести их со скидкой и БСНПЧ в комплекте сейчас можно на МФУ Epson - inksystem.biz — система непрерывной подачи чернил бесконтактного типа позволит до 30 раз сократить траты на расходники без ущерба для качества полученных отпечатков. Также вы получаете МФУ с доставкой и гарантией на 18 месяцев. Кроме того, вы получаете принтеры с бесчиповой прошивкой, что делает возможным беспрепятственное использование совместимых расходных материалов.

Чем отличаются XP-342, XP-352 и XP-3100?

  • В отличие от старых моделей, новинка вполне может использоваться не только для домашней печати, но и в малом офисе. А как может быть иначе, если в модели 3100 реализована автоматическая двусторонняя печать, которой раньше никогда не было в моделях домашней линейки «Эпсон»?
  • Разработчики Epson редко экспериментируют с дизайном, но для нового МФУ они сделали исключение. Обтекаемая форма сочетается с матовым корпусом, на котором больше не видна пыль и отпечатка пальцев.
  • Для замены абсорбера вам придется отправлять XP-342 и XP-352 в сервисный центр. В свою очередь, конструкция ПУ 3100 дает возможность провести замену самостоятельно, сэкономив время.
  • Новинка также предусматривает расширенную панель беспроводных способов подключения — это Wi-Fi Direct, Google Cloud Print, Remote Print Driver, iPrint, Epson Connect и Email Print. МФУ XP-342 с Wi-Fi Direct и Google Cloud Print, а также XP-352 только с Google Cloud Print такими возможностями похвастаться не могут.
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Теги: XP-342, XP-352, Epson XP-3100
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