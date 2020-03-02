Проверенные временем XP-342 и XP-352 или новый Epson XP-3100?

Разбираемся над тем как печатать качественно и без проблем с техникой. Пока Epson активно продвигает на рынок новое многофункциональное устройство XP-3100, мы сравним его с полюбившимися XP-342 и XP-352.

Давайте разберемся, какому из домашних МФУ стоит отдать предпочтение — разрекламированной новинке Epson XP-3100 или хитам продаж, которые пользователи не первый год выбирают для домашней печати. Тройка моделей сочетает принтер, копир и сканер в одном корпусе, относится к ПУ с четырехцветной палитрой, а также печатает на бумаге до формата А4 включительно. Представленные модели входят в линейку Expression Home, поэтому подойдут для школьников, студентов и домашней печати. Они отличаются простой схемой управления, а также могут использоваться без подключения к ПК — вносить необходимые настройки можно с помощью кнопок и ЖК-дисплея на фасаде МФУ.



Модели, которые участвуют в обзоре, относятся к бюджетной ценовой категории и практически не отличаются по стоимости. Приобрести их со скидкой и БСНПЧ в комплекте сейчас можно на МФУ Epson - inksystem.biz — система непрерывной подачи чернил бесконтактного типа позволит до 30 раз сократить траты на расходники без ущерба для качества полученных отпечатков. Также вы получаете МФУ с доставкой и гарантией на 18 месяцев. Кроме того, вы получаете принтеры с бесчиповой прошивкой, что делает возможным беспрепятственное использование совместимых расходных материалов.



Чем отличаются XP-342, XP-352 и XP-3100?