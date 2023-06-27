UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
27.06.2023, 10:30

ПУМБ поддержал предпринимателей, которые ведут свой бизнес на Херсонщине

Цей матеріал також доступний українською
ПУМБ поддержал предпринимателей, которые ведут свой бизнес на Херсонщине - Фото

Таким образом, банк поддерживает своих клиентов, которые продолжают свою бизнес-деятельность на территории, где возникла экологическая и социальная катастрофа.

ПУМБ поддерживает предпринимателей Херсонщины: плата за ежемесячное обслуживание и пользование POS-терминалами отменена на три месяца

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) не может стоять в стороне тех событий, которые сегодня переживает Херсонщина, поэтому решил поддержать клиентов банка, которые продолжают вести свою деятельность на территории, где возникла экологическая и социальная катастрофа.

Так, независимо от типа тарифного пакета, в период с июня и до конца августа предпринимателям отменена плата за ежемесячное обслуживание.

Клиенты же, которые пользуются эквайринговыми услугами банка, не будут платить ежемесячную комиссию за использование POS-терминалов в течение трех месяцев, начиная с 1 июля.

Банк рассчитывает, что такая поддержка позволит клиентам сосредоточиться на собственном деле и нормализации своей деятельности в регионе.

"Мы всем сердцем переживаем за нашу Херсонщину и всех ее жителей, которые сегодня столкнулись с последствиями ужасной экологической катастрофы. В моменты таких испытаний мы должны быть сплоченными и поддерживать друг друга любым способом. Как банк, мы уже присоединились к ряду гуманитарных инициатив в помощь населению. Не можем быть безразличными и к нашим клиентам-предпринимателям, которые мужественно продолжают свою деятельность в таких условиях" – отмечает Заместитель председателя правления ПУМБ по корпоративному бизнесу ПУМБ Сергей Магдыч.

Напомним, что еще в начале июня ПУМБ выделил 7 млн ​​грн в помощь Херсонщине, из которых 5 млн грн направлены на помощь пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС и 2 млн грн – на спасение животных.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги:
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 