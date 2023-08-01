UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
01.08.2023, 10:10

Реально ли оформить кредит под залог недвижимости за один день?

Цей матеріал також доступний українською
Реально ли оформить кредит под залог недвижимости за один день? - Фото

Что делать, если нужна большая сумма в кратчайшие сроки?

Быстрые кредиты в Украине в основном ассоциируются с МФО, где Вы можете получить 5-10-20 тысяч гривен под большие проценты. Есть также вариант с кредитной картой, которую можно использовать для оформления рассрочек в определенных магазинах. 

А что делать, если нужна крупная сумма в кратчайшие сроки? Можно взять кредит под залог недвижимости, но сколько займет оформление? Реально ли получить одобрение буквально в тот же день? Да, если правильно выбрать кредитора!

Кредит под залог недвижимости в 2023 – выгодно ли

Кредит под залог практически во все времена превосходил другие форматы кредитования по ключевым параметрам:

  • Ниже проценты;

  • Больше сумма;

  • Проще и быстрее оформление.

В 2023 году ситуация кардинально не изменилась, появились новые кредиторы и новые предложения, но суть сотрудничества осталась прежней. Можно также отметить, что брать залоговый займ стало еще выгоднее, так как в банках увеличился объем дополнительных платежей для снижения рисков. 

Где можно взять кредит под залог недвижимости в Украине

Взять кредит под залог недвижимости можно в банковских и небанковских финансовых учреждениях. В качестве залога подойдет:

  • Квартира;

  • Дом;

  • Коммерческая недвижимость;

  • Земельный участок.

Важно знать, что каждый кредитор предъявляет свои условия к залогу. К примеру, большинство банков предпочитают кредитовать только под квартиры с высокой ликвидностью. Частный кредитный сектор в этом плане более лоялен, поэтому в последние годы заметно серьезное смещение объема клиентов именно в сторону частных компаний. 

Преимущества частного залогового кредитования

Важно подчеркнуть, что тут речь не идет о микрофинансовых организациях, которые готовы одобрить кредит за 15 минут, а затем создать реальные проблемы заемщику за счет огромной ставки в 500% годовых. 

Взять кредит под залог недвижимости можно только в серьезных финансовых учреждениях. В Украине, например, выгодные кредитные продукты предлагает Status Finance - компания с многолетней репутацией на рынке. 

В чем преимущества сотрудничать с частным инвестором?

  • Работа напрямую без посредников;

  • Сумма – до 80% от цены залога (в банке не более 50%);

  • Фиксированная ставка;

  • Отсутствие скрытых платежей;

  • Индивидуальный график погашения кредита;

  • Кредитование под проблемную недвижимость;

  • Отсрочка платежа без комиссии.

В Status Finance также, что не маловажно, вся процедура оформления занимает не более 24 часов. То есть, если Вам срочно нужна большая сумма, Вы реально можете её получить в тот же день, а не ждать 2 недели, как, например, одобрение из банка и дальнейшее оформление всех документов. 

Взять кредит под залог недвижимости на сумму до 20 000 000 гривен с процентной ставкой 1,5% можно на сайте Status Finance либо связавшись со специалистом компании по телефону +38-063-182-11-11.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: недвижимость, Status Finance, кредит под залог
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 