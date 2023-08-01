Реально ли оформить кредит под залог недвижимости за один день?

Быстрые кредиты в Украине в основном ассоциируются с МФО, где Вы можете получить 5-10-20 тысяч гривен под большие проценты. Есть также вариант с кредитной картой, которую можно использовать для оформления рассрочек в определенных магазинах.

А что делать, если нужна крупная сумма в кратчайшие сроки? Можно взять кредит под залог недвижимости, но сколько займет оформление? Реально ли получить одобрение буквально в тот же день? Да, если правильно выбрать кредитора!

Кредит под залог недвижимости в 2023 – выгодно ли

Кредит под залог практически во все времена превосходил другие форматы кредитования по ключевым параметрам:

Ниже проценты;

Больше сумма;

Проще и быстрее оформление.

В 2023 году ситуация кардинально не изменилась, появились новые кредиторы и новые предложения, но суть сотрудничества осталась прежней. Можно также отметить, что брать залоговый займ стало еще выгоднее, так как в банках увеличился объем дополнительных платежей для снижения рисков.

Где можно взять кредит под залог недвижимости в Украине

Взять кредит под залог недвижимости можно в банковских и небанковских финансовых учреждениях. В качестве залога подойдет:

Квартира;

Дом;

Коммерческая недвижимость;

Земельный участок.

Важно знать, что каждый кредитор предъявляет свои условия к залогу. К примеру, большинство банков предпочитают кредитовать только под квартиры с высокой ликвидностью. Частный кредитный сектор в этом плане более лоялен, поэтому в последние годы заметно серьезное смещение объема клиентов именно в сторону частных компаний.

Преимущества частного залогового кредитования

Важно подчеркнуть, что тут речь не идет о микрофинансовых организациях, которые готовы одобрить кредит за 15 минут, а затем создать реальные проблемы заемщику за счет огромной ставки в 500% годовых.

Взять кредит под залог недвижимости можно только в серьезных финансовых учреждениях. В Украине, например, выгодные кредитные продукты предлагает Status Finance - компания с многолетней репутацией на рынке.

В чем преимущества сотрудничать с частным инвестором?

Работа напрямую без посредников;

Сумма – до 80% от цены залога (в банке не более 50%);

Фиксированная ставка;

Отсутствие скрытых платежей;

Индивидуальный график погашения кредита;

Кредитование под проблемную недвижимость;

Отсрочка платежа без комиссии.

В Status Finance также, что не маловажно, вся процедура оформления занимает не более 24 часов. То есть, если Вам срочно нужна большая сумма, Вы реально можете её получить в тот же день, а не ждать 2 недели, как, например, одобрение из банка и дальнейшее оформление всех документов.

Взять кредит под залог недвижимости на сумму до 20 000 000 гривен с процентной ставкой 1,5% можно на сайте Status Finance либо связавшись со специалистом компании по телефону +38-063-182-11-11.