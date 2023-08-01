Чи реально оформити кредит під заставу нерухомості за день?

Швидкі кредити в Україні здебільшого асоціюються з МФО, де Ви можете отримати 5-10-20 тисяч гривень під великі відсотки. Є також варіант із кредитною карткою, яку можна використовувати для оформлення розстрочок у певних магазинах.

А що робити, якщо потрібна велика сума в найкоротший термін? Можна взяти кредит під заставу нерухомості, але скільки займе оформлення? Чи реально отримати схвалення буквально того ж дня? Так, якщо правильно вибрати кредитора!

Кредит під заставу нерухомості в 2023 – чи вигідно

Кредит під заставу практично завжди перевершував інші формати кредитування за ключовими параметрами:

Нижчі відсотки;

Більша сума;

Найпростіше та швидше оформлення.

У 2023 році ситуація кардинально не змінилася, з'явилися нові кредитори та нові пропозиції, але суть співпраці залишилася незмінною. Можна також відзначити, що брати заставну позику стало ще вигідніше, оскільки у банках збільшився обсяг додаткових платежів зниження ризиків.

Де можна взяти кредит під заставу нерухомості в Україні

Взяти кредит під заставу нерухомості можна в банківських та небанківських фінансових установах. У якості застави підійде:

Квартира;

Будинок;

Комерційна нерухомість;

Земельна ділянка.

Важливо знати, що кожен кредитор пред'являє свої умови до застави. Наприклад, більшість банків вважають за краще кредитувати лише під квартири з високою ліквідністю. Приватний кредитний сектор у цьому плані лояльніший, тому останніми роками помітно серйозне зміщення обсягу клієнтів саме у бік приватних компаній.

Переваги приватного заставного кредитування

Важливо підкреслити, що тут не йдеться про мікрофінансові організації, які готові схвалити кредит за 15 хвилин, а потім створити реальні проблеми позичальнику за рахунок величезної ставки в 500% річних.

Взяти кредит під заставу нерухомості можна лише в серйозних фінансових установах. В Україні, наприклад, вигідні кредитні продукти пропонує Status Finance – компанія з багаторічною репутацією на ринку.

У чому переваги співпрацювати з приватним інвестором?

Робота напряму без посередників;

Сума – до 80% від ціни застави (у банку не більше 50%);

Фіксована ставка;

Відсутність прихованих платежів;

Індивідуальний графік погашення кредиту;

Кредитування під проблемну нерухомість;

Відстрочення платежу без комісії.

У Status Finance також, що важливо, вся процедура оформлення займає трохи більше 24 годин. Тобто, якщо Вам терміново потрібна велика сума, Ви реально можете її отримати в той же день, а не чекати 2 тижні, як, наприклад, схвалення з банку та подальше оформлення всіх документів.

Взяти кредит під заставу нерухомості на суму до 20 000 000 гривень з відсотковою ставкою 1,5% можна на сайті Status Finance або зв'язавшись з фахівцем компанії за телефоном +38-063-182-11-11.