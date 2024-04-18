Регистрация компании в Китае
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Регистрация компании в Китае открывает возможности для расширения Вашего бизнеса на мировом уровне. Китай конкурирует с такими государствами-лидерами, как Великобритания и США, в привлечении международных инвестиций.

В публикации https://ybcase.com/countries/china представлено подробное описание этапов регистрации компаний в Китае, анализ налоговой среды и инвестиционных возможностей.

Преимущества регистрации компании в Китае

Китай, расположенный в восточной части Азии, является привилегированным местом для развития торговых операций с разными регионами мира.

Открытие компании в Китае и перспективы:

  • Доступ к огромному китайскому рынку с миллиардами потребителей.
  • Налаженные международные связи.
  • Налоговые стимулы.
  • Доступ к высокотехнологичным кластерам.

Как зарегистрировать компанию в Китае?

Закон об иностранных инвестициях (FIL), вступил в силу с 1 января 2020 г., представляет собой важный юридический документ, определяющий основные принципы и механизмы регулирования прямых иностранных инвестиций в Китае. 

Основные шаги, чтобы открыть компанию в Китае:

  1. Определиться с местоположением и юридической формой.
  2. Разработать подробный бизнес-план.
  3. Подать запрос на утверждение эксклюзивного наименования.
  4. Подготовить комплект учредительных документов.
  5. Оплатить гос. сборы.
  6. Подать заявку и документы на регистрацию.

Во время последующих шагов должен быть открыт счет в китайском банке и получены лицензии и разрешения для Вашего бизнеса. Hang Seng Bank, ICBC и Bank of China — известные учреждения, предоставляющие услуги по открытию коммерческих счетов в Китае для иностранных предприятий. Также здесь присутствуют филиалы таких международных банков, как HSBC, Citibank, Standard Chartered.

В каких отраслях может быть выгодна инкорпорация компании в Китае?

Среди иностранных предпринимателей особой популярностью пользуются сферы, ориентированные на предоставление услуг. В числе главных получателей таких инвестиций выделяются следующие области:

  • Производство.
  • Транспортно-логистические услуги.
  • Услуги информационных технологий.
  • Финансовый сектор.
  • Фармацевтика.

Регистрация китайской компании предоставляет возможность для предпринимателей войти на один из самых крупных и динамично развивающихся глобальных рынков. Мы предлагаем сопровождение на всех этапах процесса регистрации компании в Китае.

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