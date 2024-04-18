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Регистрация компании в Китае открывает возможности для расширения Вашего бизнеса на мировом уровне. Китай конкурирует с такими государствами-лидерами, как Великобритания и США, в привлечении международных инвестиций.



В публикации https://ybcase.com/countries/china представлено подробное описание этапов регистрации компаний в Китае, анализ налоговой среды и инвестиционных возможностей.

Преимущества регистрации компании в Китае

Китай, расположенный в восточной части Азии, является привилегированным местом для развития торговых операций с разными регионами мира.

Открытие компании в Китае и перспективы:

Доступ к огромному китайскому рынку с миллиардами потребителей.

Налаженные международные связи.

Налоговые стимулы.

Доступ к высокотехнологичным кластерам.

Как зарегистрировать компанию в Китае?

Закон об иностранных инвестициях (FIL), вступил в силу с 1 января 2020 г., представляет собой важный юридический документ, определяющий основные принципы и механизмы регулирования прямых иностранных инвестиций в Китае.

Основные шаги, чтобы открыть компанию в Китае:

Определиться с местоположением и юридической формой. Разработать подробный бизнес-план. Подать запрос на утверждение эксклюзивного наименования. Подготовить комплект учредительных документов. Оплатить гос. сборы. Подать заявку и документы на регистрацию.

Во время последующих шагов должен быть открыт счет в китайском банке и получены лицензии и разрешения для Вашего бизнеса. Hang Seng Bank, ICBC и Bank of China — известные учреждения, предоставляющие услуги по открытию коммерческих счетов в Китае для иностранных предприятий. Также здесь присутствуют филиалы таких международных банков, как HSBC, Citibank, Standard Chartered.

В каких отраслях может быть выгодна инкорпорация компании в Китае?

Среди иностранных предпринимателей особой популярностью пользуются сферы, ориентированные на предоставление услуг. В числе главных получателей таких инвестиций выделяются следующие области:

Производство.

Транспортно-логистические услуги.

Услуги информационных технологий.

Финансовый сектор.

Фармацевтика.

Регистрация китайской компании предоставляет возможность для предпринимателей войти на один из самых крупных и динамично развивающихся глобальных рынков. Мы предлагаем сопровождение на всех этапах процесса регистрации компании в Китае.