Регистрация компании в Китае
Регистрация компании в Китае открывает возможности для расширения Вашего бизнеса на мировом уровне. Китай конкурирует с такими государствами-лидерами, как Великобритания и США, в привлечении международных инвестиций.
В публикации https://ybcase.com/countries/china представлено подробное описание этапов регистрации компаний в Китае, анализ налоговой среды и инвестиционных возможностей.
Преимущества регистрации компании в Китае
Китай, расположенный в восточной части Азии, является привилегированным местом для развития торговых операций с разными регионами мира.
Открытие компании в Китае и перспективы:
- Доступ к огромному китайскому рынку с миллиардами потребителей.
- Налаженные международные связи.
- Налоговые стимулы.
- Доступ к высокотехнологичным кластерам.
Как зарегистрировать компанию в Китае?
Закон об иностранных инвестициях (FIL), вступил в силу с 1 января 2020 г., представляет собой важный юридический документ, определяющий основные принципы и механизмы регулирования прямых иностранных инвестиций в Китае.
Основные шаги, чтобы открыть компанию в Китае:
- Определиться с местоположением и юридической формой.
- Разработать подробный бизнес-план.
- Подать запрос на утверждение эксклюзивного наименования.
- Подготовить комплект учредительных документов.
- Оплатить гос. сборы.
- Подать заявку и документы на регистрацию.
Во время последующих шагов должен быть открыт счет в китайском банке и получены лицензии и разрешения для Вашего бизнеса. Hang Seng Bank, ICBC и Bank of China — известные учреждения, предоставляющие услуги по открытию коммерческих счетов в Китае для иностранных предприятий. Также здесь присутствуют филиалы таких международных банков, как HSBC, Citibank, Standard Chartered.
В каких отраслях может быть выгодна инкорпорация компании в Китае?
Среди иностранных предпринимателей особой популярностью пользуются сферы, ориентированные на предоставление услуг. В числе главных получателей таких инвестиций выделяются следующие области:
- Производство.
- Транспортно-логистические услуги.
- Услуги информационных технологий.
- Финансовый сектор.
- Фармацевтика.
Регистрация китайской компании предоставляет возможность для предпринимателей войти на один из самых крупных и динамично развивающихся глобальных рынков. Мы предлагаем сопровождение на всех этапах процесса регистрации компании в Китае.