Реєстрація компанії в Китаї відкриває можливості для розширення Вашого бізнесу на світовому рівні. Китай конкурує з такими державами-лідерами, як Велика Британія та США у залученні міжнародних інвестицій.

У публікації https://ybcase.com/ua/countries/china представлений докладний опис етапів реєстрації компаній у Китаї, аналіз податкового середовища та інвестиційних можливостей.

Переваги реєстрації компанії в Китаї

Китай, розташований у східній частині Азії, є привілейованим місцем для розвитку торгових операцій із різними регіонами світу.

Відкриття компанії в Китаї та перспективи:

Доступ до величезного китайського ринку з мільярдами споживачів.

Налагоджені міжнародні зв'язки.

Податкові стимули.

Доступ до високотехнологічних кластерів.

Як зареєструвати компанію в Китаї?

Закон про іноземні інвестиції (FIL), який набув чинності 1 січня 2020 р., є важливим юридичним документом, який визначає основні принципи та механізми регулювання прямих іноземних інвестицій у Китаї.

Основні кроки, щоб відкрити компанію в Китаї:

Визначитись із місцезнаходженням та юридичною формою. Розробити докладний бізнес-план. Подати запит на затвердження ексклюзивної назви. Підготувати пакет установчих документів. Сплатити держзбори. Подати заявку та документи на реєстрацію.

Під час подальших кроків має бути відкритий рахунок у китайському банку й отримані ліцензії та дозволи для Вашого бізнесу. Hang Seng Bank, ICBC та Bank of China – відомі установи, які пропонують послуги з відкриття комерційних рахунків у Китаї для іноземних підприємств. Також тут є філії таких міжнародних банків, як HSBC, Citibank, Standard Chartered.

В яких галузях може бути вигідною інкорпорація компанії в Китаї?

Серед іноземних підприємців особливу популярність мають сфери, орієнтовані на надання послуг. Серед основних одержувачів таких інвестицій виділяються такі сфери:

Виробництво.

Транспортно-логістичні послуги.

Послуги інформаційних технологій.

Фінансовий сектор.

Фармацевтика.

Реєстрація китайської компанії дає можливість для підприємців вийти на один із найбільших глобальних ринків, що динамічно розвиваються. Ми пропонуємо супровід на всіх етапах процесу реєстрації компанії в Китаї.