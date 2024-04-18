Реєстрація компанії в Китаї

Реєстрація компанії в Китаї відкриває можливості для розширення Вашого бізнесу на світовому рівні. Китай конкурує з такими державами-лідерами, як Велика Британія та США у залученні міжнародних інвестицій.

У публікації https://ybcase.com/ua/countries/china представлений докладний опис етапів реєстрації компаній у Китаї, аналіз податкового середовища та інвестиційних можливостей.

Переваги реєстрації компанії в Китаї

Китай, розташований у східній частині Азії, є привілейованим місцем для розвитку торгових операцій із різними регіонами світу. 

Відкриття компанії в Китаї та перспективи:

  • Доступ до величезного китайського ринку з мільярдами споживачів.

  • Налагоджені міжнародні зв'язки.

  • Податкові стимули.

  • Доступ до високотехнологічних кластерів.

Як зареєструвати компанію в Китаї?

Закон про іноземні інвестиції (FIL), який набув чинності 1 січня 2020 р., є важливим юридичним документом, який визначає основні принципи та механізми регулювання прямих іноземних інвестицій у Китаї.

Основні кроки, щоб відкрити компанію в Китаї:

  1. Визначитись із місцезнаходженням та юридичною формою.

  2. Розробити докладний бізнес-план.

  3. Подати запит на затвердження ексклюзивної назви.

  4. Підготувати пакет установчих документів.

  5. Сплатити держзбори.

  6. Подати заявку та документи на реєстрацію.

Під час подальших кроків має бути відкритий рахунок у китайському банку й отримані ліцензії та дозволи для Вашого бізнесу. Hang Seng Bank, ICBC та Bank of China – відомі установи, які пропонують послуги з відкриття комерційних рахунків у Китаї для іноземних підприємств. Також тут є філії таких міжнародних банків, як HSBC, Citibank, Standard Chartered.

В яких галузях може бути вигідною інкорпорація компанії в Китаї?

Серед іноземних підприємців особливу популярність мають сфери, орієнтовані на надання послуг. Серед основних одержувачів таких інвестицій виділяються такі сфери:

  • Виробництво.

  • Транспортно-логістичні послуги.

  • Послуги інформаційних технологій.

  • Фінансовий сектор.

  • Фармацевтика.

Реєстрація китайської компанії дає можливість для підприємців вийти на один із найбільших глобальних ринків, що динамічно розвиваються. Ми пропонуємо супровід на всіх етапах процесу реєстрації компанії в Китаї.

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