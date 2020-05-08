"Падение цен на нефтепродукты и сжиженный газ обусловлено в значительной степени уменьшением использования горючего автотранспортом через карантинные мероприятия. Постепенное смягчение ограничений должны стимулировать рынок и стабилизировать цены. На сегодня УЭБ может предложить участникам рынка ресурс крупнейшего государственного производителя – АО «Укргаздобыча». УЭБ приглашает активно участвовать в торговом процессе и гарантирует профессиональное сопровождение при подготовке к биржевым торгам." - отметил Генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.