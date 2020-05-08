В последнее время на мировом и украинском рынке наблюдается значительное падение цен на нефтепродукты. Такое падение, прежде всего, связано с дисбалансом спроса и предложения на нефть. Сокращение добычи, о котором заявляют страны-поставщики нефти на мировой рынок, позволило стабилизировать цены, но предложение, по-прежнему будет превышать спрос.

Согласно котировкам ТБ "Украинская энергетическая биржа", стоимость бензина А-95 на начало февраля составила 25 400 грн /т., сейчас цена составляет 16 900 грн /т., снижение составляет 33%. На бензин А-92 цена уменьшилась на 37%: с 24 200 до 15 200 грн /т.

Цены на сжиженный газ также существенно снизились. Наименьшие ценовые показатели были зафиксированы 2 апреля и составили 8 956 грн / т. По состоянию на 7 мая цена сжиженного газа составляет 11697 грн / т., что ниже на 15% от уровня цены февраля. Стоит отметить, что по результатам торгов, состоявшихся в начале мая, цены несколько выросли, очевидно под влиянием укрепления котировок нефти.