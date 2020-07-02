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02.07.2020, 15:08

Результаты торговли природным газом на УЭБ в первом полугодии 2020 года

Результаты торговли природным газом на УЭБ в первом полугодии 2020 года - Фото

Всего в течении первого полугодия было проведено 126 торговых сессий, а к торгам удалось привлечь 34 новые компании

а первое полугодие 2020 года на торгах всего было реализовано 735 млн. куб. м. природного газа ресурсов января-июня и газа в ПХГ, что является абсолютным рекордом за весь период функционирования УЭБ. Для сравнения, в первом полугодии 2019 аналогичное значение составило 40 млн. куб. м. Такого существенного роста показателей удалось достичь за счет роста активности на биржевых торгах газодобывающих компаний и трейдеров, например ПГНК, Смарт Энерджи, Крафт Энерджи, ИЭК М2 и др., операторов газораспределительных сетей, которые закупали природный газ для производственно-технологических потерь, а также сохранения и наращивания продаж Нефтегаз-Трейдинг и других компаний-участников рынка.

Всего в течении первого полугодия было проведено 126 торговых сессий, а к торгам удалось привлечь 34 новые компании. Цены сохраняли устойчивую динамику к снижению, а в июне стабилизировались. В самой низкой точке (22 мая) котировки ресурса июня составили 1860 грн. / тыс. куб. м. Сейчас уже прослеживается легкий тренд на рост, соответствующий европейским тенденциям.

«В первом полугодии нам удалось достичь значительного роста объемов торговли, уже сейчас объем продаж в первом полугодии является большим, чем за весь прошлый календарный год. Это является подтверждением доверия участников рынка к УЭБ как признанной площадки по торговле природным газом, мы и в дальнейшем будем работать над развитием рынка по европейским стандартам. » - сообщил Генеральный директор УЭБ Александр Коваленко.

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Теги: природный газ, УЭБ
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