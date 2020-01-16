Результаты УЭБ 2019: закрепление позиций и открытие новых рынков

По ключевым показателям деятельности 2019 год стал лучшим в торговле энергоресурсами. В течение года было реализовано энергоресурсов на сумму более 58 млрд. грн. (с учетом объемов торговли с использованием дифференциалов), что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.

Всего было проведено 758 торговых сессий, по результатам которых заключено 10295 биржевых сделок. Рекордными по количеству торговых сессий оказались ноябрь и декабрь, а среднегодовое значение составило 63 торговые сессии на месяц.

Таким образом, в 2019 году количество торговых сессий выросло на 12%, количество заключенных сделок – на 4%, количество участников – на 59% по сравнению с показателем год назад.

Знаковым событием в 2019 году стал запуск биржевых аукционов по купле-продаже электроэнергии. Первый аукцион состоялся 27 июня. С тех пор УЭБ проводит аукционы по продаже электроэнергии для целей ПСО, аукционы по продаже электрической энергии государственных предприятий и купли-продажи типов графиков нагрузки для других участников рынка. Так, к 2019 году около половины объема торгов в денежном выражении приходилось на электроэнергию, большая часть из которой – объемы, предусмотренные для потребностей населения в соответствии с ПСО.

Важным достижением УЭБ прошлого года было привлечение к биржевым торгам природным газом компании из структуры Нафтогаз Украины. В результате, Нафтогаз Трейдинг реализовала на биржевых торгах 123 млн. куб. м. природного газа.

В системе Прозорро.Продажи УЭБ сохраняла лидерские позиции. Успешные аукционы позволяют наполнять бюджеты разных уровней. В 2017-2018 гг. увеличение минимальной цены в среднем достигало 16 % - в гривневом эквиваленте это около 155 миллионов гривен. А уже в 2019-м достигло 54%. То есть организаторы аукционов дополнительно поверх объявленной цены получили более 232 миллионов гривен.

"2019 год был сверхнасыщенный трансформационными процессами на рынках, но мы сумели справиться со всеми вызовами и создали мощную основу для функционирования либерализованных рынков электроэнергии и энергоресурсов в государстве. УЭБ, в рамках реформы рынка, запустила торговлю электроэнергией на рынке двусторонних договоров, нам удалось создать высокую ликвидность на рынке природного газа и привлечь к торгам наибольшую государственную газовую компанию. В рамках реформы газового рынка, УЭБ полностью была разработана и внедрена модель работы краткосрочного рынка природного газа для торговли стандартизированными продуктами в режиме суточного балансировки. А достигнутая в 2019 году цифра в 1000 участников, говорит о признании биржи, доверии участников, подтверждает равноудаленность и транспарентность УЭБ" - прокомментировал результаты прошлого года Председатель биржевого комитета Украинской энергетической биржи Алексей Дубовский.