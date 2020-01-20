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20.01.2020, 16:42

ROMSAT: сетевое и телекоммуникационное оборудование в Киеве

ROMSAT: сетевое и телекоммуникационное оборудование в Киеве - Фото

На сайте компании вы сможете приобрести качественную технику лучших мировых производителей

Международная компания ROMSAT занимается продажей разнообразного сетевого и телекоммуникационного оборудования и предлагает комплексные решения для каждого клиента. На сайте компании вы сможете приобрести качественную технику лучших мировых производителей. Некоторые товары мы рассмотрим подробнее в этом обзоре.

Делитель телевизионного сигнала. ТВ-разветвители используются для разделения единого потока цифрового вещания на необходимое количество устройств, и обеспечивают при этом высокое качество картинки и звука. Также они предохраняют от возникновения некорректного импульсного напряжения при грозе и защищают от наводки силовой ЛЭП. Делители на 2 телевизора подходят для установки в многоквартирные дома и коттеджи за городом, а на 4 телевизора – для установки в офисы или развлекательные учреждения.

Разным может быть сплиттер для ТВ: линейные антенные для равномерного деления входящей информации, антенные разветвители, которые дают основной поток информации на первый разъем, и суммарные, которые позволяют согласовать пакеты данных и направить их к одному получателю.

При выборе устройства следует ориентироваться на требуемое количество портов, а также особенности разделителя.

Оптические SFP-модули. Это оборудование предназначено для приема и передачи сигнала между удаленными сетевыми устройствами, и подсоединяется оно к маршрутизаторам и другим распределительным устройствам. Модуль SFP позволяет добиться высокого качества передачи световой волны.

Приемные и передающие оптические модули различаются по характеристикам, по используемой разновидности оптоволоконного кабеля, а также по технологии передачи сигнала. Вы можете купить SFP-модуль на сайте компании ROMSAT, указав нужные параметры в фильтре, а также воспользовавшись помощью специалиста. 

Компьютерный кабель. Для создания локальной сети Интернет в офисе, дома или в любом другом месте необходим компьютерный провод. Он бывает трех видов:

  • оптоволоконный;
  • коаксиальный;
  • витая пара.

За счет особенностей строения последний обеспечивает улучшенное качество сигнала, позволяет минимизировать помехи, а также снижает индуктивные связи проводов. Экранированный фольгой UTP-кабель, провод для интернета используется на улице, неэкранированный – для внутренних монтажных работ. В зависимости от потребностей, используется монолитный или многожильный кабель. Подобрать подходящее оборудование, а также приобрести компьютерные кабели питания вы можете на сайте компании ROMSAT.

Также специалисты компании с радостью вас обслужат по адресу:

ROMSAT:

г. Киев, ул. Василия Стуса, 35-37, 3 этаж

Контактный номер телефона: +380 (44) 225 5454

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Теги: Romsat
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