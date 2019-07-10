Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
10.07.2019, 18:12

Rozetka запустила доставку через почтового оператора Justin

Rozetka запустила доставку через почтового оператора Justin - Фото

Известный интернет-супермаркет начал доставлять товары через нового почтового партнера

Клиенты Rozetka смогут получить свои товары в почтовых отделениях в "Сильпо", "Novus", "Фора", "Fozzy" и других крупных сетях супермаркетов. Главное преимущество Justin - локации, клиенты будут идти за продуктами и по дороге смогут забрать отправление. Уже работает более 500 отделений Justin в городах и районных центрах

Две недели Justin доставлял товары из Rozetka в тестовом режиме. Сейчас сервис работает на полную для всех клиентов и на все группы товаров.

Генеральный директор Justin Юрий Авдыш прокомментировал старт работы: "Я счастлив, что мы объявляем о старте работы с Rozetka. Уверен, что от нашей синергии выиграют все, в первую очередь клиенты - миллионы украинцев, жизнь которых мы сделаем удобнее ".

"Сегодня ROZETKA предлагает потребителям более 3,5 миллиона товаров. Скорость и удобство, которой украинцы могут получить эти товары - наш приоритет. Мы рады, что отныне забрать свои покупки с ROZETKA можно будет прямо в супермаркетах и ​​ТРЦ, где размещаются отделения Justin. Благодаря этому мы становимся на шаг ближе к нашей большой цели - обеспечивать покупателям каждый раз что надо ", - сообщили в пресс-службе Rozetka.

Отметим, что Justin входит в Fozzy Group и объявил об официальном старте в октябре прошлого года.

«JUSTIN» (ООО «Джаст Ин») - украинская компания, основанная в 2017 году, оператор на рынке экспресс-доставки, входит в одну из крупнейшей украинской торгово-промышленной группы (ТПГ) Fozzy Group, управляющая торговой сетью и такими брендами, как Сильпо, Фора, Fozzy, RIngoo, Trash!. Отделение Justin также находятся в сетях: Novus, Фуршет и других супермаркетах и ​​ТРЦ.

Отделение «JUSTIN» называются поштомаркетами - это маркетплейс, супермаркет услуг, в котором доступны как традиционные почтовые услуги, так и финансовые - выдача карточек, оформление страховок, кредитования и тому подобное.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Justin, rozetka
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 