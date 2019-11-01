Рынок земли в Украине. Итоги форума LIFE AFTER

30 октября стейкхолдеры обсудили модели открытия рынка земли и ее потенциальную цену на Форуме "LIFE AFTER: Ключевые аспекты запуска рынка земли в Украине" от EasyBusiness и Коалиции РПР.

$1800- $1900 за 1 га - версия советника Премьер-министра Украины по экономическим вопросам Алексея Мушака. $3000- $3500 за 1 га - прогноз бизнеса от президента ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекса Лисситса. $4900 за 1 га - это справедливая цена, но не гарантированная в будущем, - считает Дмитрий Лывч, эксперт Коалиции РПР и проектный менеджер EasyBusiness.

Открытие рынка украинской земли сельскохозяйственного назначения приведет к росту экономики. Налоговые поступления в бюджет - без налогов от продажи - составят 5 млрд грн ежегодно. А налоги ежегодно будут составлять еще 5-6 млрд грн, - такие цифры озвучил Алексей Мушак. В то же время стабилизируется курс гривны и уменьшатся валютные риски. По его словам, сейчас земля не генерирует прибыль, а следовательно и не может быть национальным богатством, как это закреплено в Конституции.

"Средние" фермеры заинтересованы в открытии рынка земли только для физических лиц, так как обрабатывают 10-30 тыс га и выигрывают от ограничений на рынке. Полностью свободный рынок удовлетворит остальных граждан, которые получат максимальную цену за свою землю. Однако на уровне объединенных территориальных общин нужно предотвратить монополии. А также усилить Антимонопольный комитет и прозрачность структуры собственности.

Стоимость 1 га составит $3000- $3500, считает президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса. Продажу земли нужно разрешить, ведь земельный рынок и так существует - как аренда на 49 лет. "Газотранспортную систему мы берегли 25 лет, но сейчас она никому не нужна. Именно так может случиться с запретом на продажу земли", - отмечает Лисситса.

Справедливая цена на землю в Украине как соотношение рисков и доходности составляет $4900 за 1 га, говорит Дмитрий Лывч. И окончательно цена будет зависеть от внедренных правительством ограничений. Запуск самой либеральной модели рынка принесет Украине $85 млрд в последующие 10 лет. Это также дискуссия о защите права собственности - 7 млн ​​украинцев до сих пор не могут распоряжаться своей землей.

По словам народного депутата от фракции "Голос" Юлии Клименко, нужна максимально либеральная модель рынка. Она установит самую высокую цену на землю и ее аренду, в то же время запуск рынка с ограничениями повлечет такие же протесты, как и либеральная модель.

В Верховную Раду на голосование вынесут законопроект, предусматривающий запрет иностранцам покупать землю до 2024 года. Исключение составляют лишь те, кто уже ее обрабатывает. Сейчас в Украине таких 50 тыс человек - это фермеры и владельцы агрофирм, а также 7 млн ​​ украинцев-землевладельцев. Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий, добавив о желании арендаторов дешевле выкупить землю, и параллельно - иметь меньше конкурентов.

Иностранные инвесторы заинтересованы в покупке украинских земель фактически с обретения Украиной независимости. Соуправляющий партнер компании Diligent Capital Partners Ден Пасько выделил 3 факта из современной истории, которые повлияли на приток иностранного капитала: повторная приватизация "Криворожстали", разрешение иностранным банкам работать в Украине и отмена виз для граждан Евросоюза. Как и с "Криворожсталью" и допуском иностранных банков, разрешение иностранцам покупать землю привлечет к нам инвестиции, поэтому "до 2024 года, когда иностранцев все же допустят, кто-то из украинских предпринимателей может получить сверхприбыль", - говорит Пасько.

Иностранцы все равно "заходят" на рынок украинской земли через зарегистрированные здесь компании, поэтому государственные ограничения не имеют смысла. "Владельцев паев волнует только цена, которую предложат за их землю. Неважно - будут это украинцы или иностранцы", - обратила внимание вице-президент инвестиционного фонда SigmaBleyzer Владислава Магалецкая. Теневой рынок земли хорошо известен украинцам: люди официально заключают договора по заниженной цене, платят меньшие налоги, а остаток стоимости доплачивают «в конвертах». В то же время из-за отсутствия легального рынка владельцы паев теряют 14-19 тыс грн ежегодно на арендодательстве.