Самые ожидаемые фильмы 2022 года

Хоть этот год еще не закончился и обещает порадовать хорошими фильмами, тем не менее фильмоманы уже не могут дождаться выхода новых премьер, таких как Бетмен 2022, Доктор Стрэндж 2 и мультивселенная безумия, а также прочие новинки от Marvel, Warner, Disney и других крупных студий. Ниже мы подобрали топ самых ожидаемых боевиков и фильмов для семейного просмотра.

Боевики 2022

Динамичные события, вызывающие выделение в крови адреналина, закрученный сюжет делают просмотр боевиков особенно популярным у разных возрастных категорий. И конечно же, этот жанр является одним из любимейших у крупных кинокомпаний.

Следующий год обещает быть особенно горячим, ведь несмотря на тотальную пандемию мировые лидеры кино поработали на славу и уже известны даты выходов самых ожидаемых боевиков:

Бэтмен (04.03.2022). Это обещает быть совершенно новый Бэтмен, который положит начало иным фильмам о Темном рыцаре, ведь режиссер Мэтт Ривз получил карт-бланш на съемку трилогии. Главную роль сыграл звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон. Миссия невыполнима 7. А дата выхода этой премьеры запланирована на 30.09.2022. Это уже третий фильм франшизы "Миссия невыполнима", который снят Кристофером МакКоури. Главная роль все также остается за Томом Крузом, но это кино еще более многообещающее, ведь в нем многие герои приобретут самостоятельные сюжетные арки и мы узнаем о них еще больше. Доктор Стрэндж 2 и мультивселенная безумия. Премьера этого блокбастера запланирована на май следующего года. По слухам в ней зрители познакомятся с темной стороной героя, а также в картине появятся профессор Х и Тор.

Эти фильмы точно смогут разнообразить вечер.

Что посмотреть всей семьей?

Если же вы планируете семейный просмотр с детьми, то боевики – не самый лучший вариант. А вот семейное кино позволит насладиться захватывающим сюжетом и вдоволь посмеяться. В 2022 году ожидаются премьеры:

"Лего фильм: Бэтмен 2";

"Фантастические твари и где они обитают 3";

"Кролецып и Хомяк Тьмы".

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