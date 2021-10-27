"Сентравис" примет участие в двух крупных международных выставках

В ближайшее время украинский производитель бесшовных труб "Сентравис" примет участие в двух международных выставках – Adipec 2021 в Абу-Даби (15-18 ноября) и Stainless Steel World 2021 в Маастрихте, Нидерланды (30 ноября – 02 декабря).

Об этом сообщает официальная страница компании в Facebook.

Adipec является крупнейшей мировой выставкой в области нефтегаза и нефтехимии. В прошлом году из-за пандемии она состоялась виртуально. В этом году мероприятие пройдет офлайн, ожидается участие более 100 тыс гостей со всего мира. В выставке заявлено участие более 2 тыс компаний, среди них – "Сентравис".

В свою очередь, Stainless Steel World фокусируется на решениях в отрасли нержавеющей стали и коррозии металлов. В выставке в Нидерландах примут участие более 7 тыс человек и около 300 компаний.

Напомним, "Сентравис" (г. Никополь) входит в десятку крупнейших производителей бесшовных труб в мире.

Объем производства компании по итогам 2020 года составил 19,05 тыс. тонн. Объем реализации составил в минувшем году 19,8 тыс. тонн труб.

В 2020 году "Сентравис" поставил бесшовные трубы в 50 стран мира (от Австралии до Южной Кореи) для 523 клиентов.

Компания реализовала ряд масштабных заказов для таких мировых компаний, как Bousted International Heaters, Stainalloy Nederland, Buhlmann Group.