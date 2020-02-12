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12.02.2020, 15:38

Сергей Гойко и Марк Раушманн сварят новый сорт легендарного пива

Сергей Гойко и Марк Раушманн сварят новый сорт легендарного пива - Фото

Это первый опыт коллаборации украинского крафта и исторических пивоваренных традиций Германии

12 февраля 2020 в 16.30  украинские ценители и знатоки сортов  пива замерли в ожидании первой совместной  варки крафтового пива от идейного вдохновителя, автора и двигателя проекта "BraufactuM" пивовара из Германии - Марка Раушманна и столичного пивовара сети крафтовой пивоварни и ресторанов "Пивная Дума" Сергея Гойко.

Ровно год назад в Киеве около года назад, когда Марк впервые приехал с визитом и представлял коллекцию "BraufactuM" состоялось судьбоносное знакомство с украинским крафтом и пивоваром Сергеем Гойко.

Сергея заинтересовало мнение профильного специалиста. Марк закончил Технический Университет Берлина по специальности инженер-технолог пивоваренного производства, а также защитил докторскую диссертацию в научно-учебном институте пивоварения в Берлине. За заслуги в пивоварении  Марк был избран почетным членом Немецкого сельскохозяйственного профессионального сообщества. Его знают как одного из самых последовательных пропагандистов пивной культуры в Германии.

Во время первого визита Марка, уже поздно ночью они попали на пивоварню "Пивной Думы", Сергей показывал производство, знакомил с авторской рецептурой. Именно тогда и родилось название нового сорта "Pears & Talks" Вarleywine Барливайн - это прежде всего пиво, а не вино и нужно немалое умение, чтобы сварить действительно хороший барливайн.

В рецептуру правильного барливайну входят: немецкие дрожжи, украинская  копченая груша, три сорта хмеля на выбор, Columbus 15% или Hercules 16%, Styrian hp alt 5 и Tettnanger 2,3%

Это первый опыт коллаборации украинского крафта и исторических пивоваренных традиций Германии. Для украинской индустрии пивоварения - это огромный шаг к новым аудиториям на мировом рынке. Сваренное 12 февраля пиво в стиле барливайн "Pears & Talks" Вarleywine будет  представлено в сентябре 2020 г в Киеве в сети "Пивная Дума", а также в ноябре 2020 года в Берлинском тап руме Braufactum, где соберутся европейские журналисты, пивные блоггеры и лидеры мнений, чтобы оценить барливайна по -украинские.

г. Киев

Ул. Драгоманова, 31 г

Ресторан "Пивная Дума"

12.02.2020 начинаем в 16.30

 

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Теги: пиво
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