Сергей Шапран: Броварской алюминиевый завод – как создавался успешный бизнес проект

В настоящий момент почти вся металлургическая отрасль Украины находится в тяжелой ситуации. Увы, но ситуация "выживания" тянется с 90-х годов прошлого столетия до сих пор. К устаревшим технологиям, изношенным мощностям и нехватке средств на обновление материально-технической базы сегодня добавились многочисленные проблемы, обусловленные войной на Донбассе, экономическим кризисом из-за пандемии и неумелыми действиями украинского правительства.

Естественно, что весь этот негатив пагубно сказался на уровень инвестиций. Согласно статистических сведений Днепропетровского регионального инвестиционного агентства (DIA) и ГП Укрпромвнешэкспертиза в 2017 году уровень инвестиций в металлургию Украины соответствовал 17–20 $ США на каждую тонну украинской стали (В Евросоюзе этот показатель — 70 $), а в 2020 году капитальные вложения в отрасль составили лишь 8,6 млрд грн, снизившись, в сравнении с 2019 годом, на 30 %.

Однако хуже всех приходится небольшим компаниям, ведь ко всем перечисленным выше проблемам у них, в придачу, отсутствуют резервы и ресурсы, которые они могли бы вложить в модернизацию.

Сергей Валентинович Шапран: Будущее у украинской металлургии есть

В 2011 году в холдинг ALUMETA GROUP вошел обанкротившийся Броварской алюминиевый завод. На территории УССР это было единственное предприятие с полным циклом безотходной технологии по изготовлению алюминиевых профилей, которое с середины 90-х постепенно приходило в упадок. Инвестиции холдинга помогли возродить и модернизировать завод, который с этого времени именуется BRAZ. Спустя 6 месяцев начали, причем круглосуточно, работать 5 современных цехов полного цикла — литейный, прессовый, инструментальный, гальванический, малярный.

Составляющие успеха BRAZ

Сергей Шапран не скрывает, как предприятию, работающему в металлургической отрасли, добиться успеха. Вот несколько составляющих его управленческого кейса.

Сохранение и усовершенствование основного вектора деятельности

Сохранение основного вектора деятельности — впуск алюминиевого профиля, довольно быстро помогли освоить новые направления. Именно благодаря модернизации, успешной работе, возрождению утраченных контрактов и расширению сферы сбыта, уже в 2012 году появилась BRAZ CONSTRUCTION. Эта инжиниринговая компания специализируется на выпуске профиля и конструкций из собственной, запатентованной марки алюминия BRAZCON.

Постоянный мониторинг рынка и поиск перспектив

Сергей Валентинович Шапран и члены его команды предпочитают принимать нестандартные решения, в том числе и действовать "от обратного". Например, оценив перспективы нового рынка — производство солнечных батарей, на BRAZ начали выпуск профиля для них из легкой, с дополнительной степенью закалки и повышенной прочности, собственной запатентованной марки алюминия EN AW 6282.

Заметим, что большинство конструкций солнечных батарей у конкурентов BRAZ и ALUMETA GROUP изготавливаются из железа, которое подвергается коррозии уже через 5 -6 лет. Инновационные броварские конструкции из EN AW 6282 стоят на самой мощной солнечной электростанции в Беларуси (г. Речица) и нескольких станций в Украине.

Подход "от обратного" + разработка и внедрение собственных технологий для решения определенных задач, помогает экономить, оптимизируя развитие предприятия, не тратя на неизбежное сегодня регулярное переоснащение огромные средства и инвестиции. Кстати, такой подход применим не только для мелких и средних предприятий, но и для гигантов металлургической индустрии.