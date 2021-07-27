Сколько на самом деле нужно заплатить за "бесплатный" ПРРО

Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ

Сейчас бытует мнение, что программные РРО более дешевые и удобные, чем проверенные временем кассовые аппараты.

Однако, так ли это? Новейший портал myTAX.com.ua помогает нам считать сколько же на самом деле будет стоить ПРРО.

Гаджет. Конечно, ПРРО позиционируется как обычное приложение для смартфона / планшета, но готовы ли вы или ваши работники использовать свой личный смартфон или планшет для рабочих задач? Купить рабочий гаджет для работника = от 3000 грн за единицу товара. Программа и пакет обслуживания. Разработчиков ПРРО довольно большое количество, и добавляются новые, преследуя быструю наживу. Внедрение программного РРО уже не раз откладывалось, поэтому предприниматели не спешат менять свои проверенные кассовые аппараты на неизвестные приложения. Соответственно, и отзывов (настоящих, а не рекламных) может вообще не быть. Так кому доверять? Оставьте в своем графике несколько часов для того, чтобы разобраться в нюансах и особенностях программных РРО. База товаров и учет. Для выдачи корректных чеков вам необходимо создать базу товаров. А для удобного и точного учета товаров – подгрузить программу учета. Для этого нужно найти специалиста. Установка программного РРО стоит от 700 грн до 1500 грн. Создание базы товаров – от 1500 грн до 2500 грн. Стоимость подгрузки программы учета зависит от того, какой ПРРО вы выбрали. Например, производитель ВебЧек берет за эту услугу около 3500 грн. Внимание: приглашенный специалист не несет ответственности за правильность передачи ваших данных и сам факт их передачи. Чеки. Каждому покупателю или клиенту кассир обязан выдавать чек. Но как смартфон или планшет может это сделать? Вы можете отправить электронный чек на e-mail или viber покупателя. Однако, здесь вы сталкиваетесь с: нежеланием покупателя предоставить свои личные контакты, возможной безответственностью сотрудников, увеличением времени обслуживания 1 клиента. Реальным решением станет приобретение специального принтера чеков. Такой принтер будет стоить от 1200 грн до 3500 грн. + Время на обучение ваших кассиров.

Таким образом, общая стоимость программного РРО = примерно 11 000 грн при средних затратах – только для запуска.

А также вы должны будете оплачивать обслуживание своего ПРРО: ежемесячно – от 150 грн (в зависимости от производителя)

ежегодно – от 2400 грн (в зависимости от производителя)

Так на самом деле ПРРО более удобный и дешевый?

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