Сколько на самом деле нужно заплатить за "бесплатный" ПРРО

Сейчас бытует мнение, что программные РРО более дешевые и удобные, чем проверенные временем кассовые аппараты.
Однако, так ли это? Новейший портал myTAX.com.ua помогает нам считать сколько же на самом деле будет стоить ПРРО.
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Гаджет. Конечно, ПРРО позиционируется как обычное приложение для смартфона / планшета, но готовы ли вы или ваши работники использовать свой личный смартфон или планшет для рабочих задач? Купить рабочий гаджет для работника = от 3000 грн за единицу товара.
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Программа и пакет обслуживания. Разработчиков ПРРО довольно большое количество, и добавляются новые, преследуя быструю наживу. Внедрение программного РРО уже не раз откладывалось, поэтому предприниматели не спешат менять свои проверенные кассовые аппараты на неизвестные приложения. Соответственно, и отзывов (настоящих, а не рекламных) может вообще не быть. Так кому доверять? Оставьте в своем графике несколько часов для того, чтобы разобраться в нюансах и особенностях программных РРО.
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База товаров и учет. Для выдачи корректных чеков вам необходимо создать базу товаров. А для удобного и точного учета товаров – подгрузить программу учета. Для этого нужно найти специалиста. Установка программного РРО стоит от 700 грн до 1500 грн. Создание базы товаров – от 1500 грн до 2500 грн. Стоимость подгрузки программы учета зависит от того, какой ПРРО вы выбрали. Например, производитель ВебЧек берет за эту услугу около 3500 грн. Внимание: приглашенный специалист не несет ответственности за правильность передачи ваших данных и сам факт их передачи.
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Чеки. Каждому покупателю или клиенту кассир обязан выдавать чек. Но как смартфон или планшет может это сделать? Вы можете отправить электронный чек на e-mail или viber покупателя. Однако, здесь вы сталкиваетесь с: нежеланием покупателя предоставить свои личные контакты, возможной безответственностью сотрудников, увеличением времени обслуживания 1 клиента. Реальным решением станет приобретение специального принтера чеков. Такой принтер будет стоить от 1200 грн до 3500 грн. + Время на обучение ваших кассиров.
Таким образом, общая стоимость программного РРО = примерно 11 000 грн при средних затратах – только для запуска.
А также вы должны будете оплачивать обслуживание своего ПРРО: ежемесячно – от 150 грн (в зависимости от производителя)
ежегодно – от 2400 грн (в зависимости от производителя)
Так на самом деле ПРРО более удобный и дешевый?
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