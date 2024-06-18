Сложно ли обучить машину и почему курс Machine Learning так популярен
Делая медицинские обследования, проводя финансовые операции в банке, заказывая гамбургер в любимом ресторане быстрого приготовления, вряд ли мы задумываемся над тем, как работает эта система и сколько усилий приложено для ее исправной работы. Машины делают нашу жизнь проще и продолжают совершенствоваться.
За всем этим стоят специалисты Machine Learning. Они в совершенстве владеют алгоритмами, умеют работать с данными для машинного обучения, могут настраивать и оптимизировать параметры моделей и интерпретировать результаты. Звучит, может, сложно, но на практике это очень интересно.
Как обучить машину
Специалистам Machine Learning нужно хорошо знать математику, статистику, программирование и уметь работать с данными. Это поможет правильно пройти все этапы обучения машины:
- Выбрать подходящий алгоритм: дерево решений, линейная регрессия, нейронные сети и пр.
- Позаботиться о качестве и количестве данных. Их не должно быть мало или много, не допустимы также шумы, пропуски, некорректная информация. От этого зависит весь результат обучения.
- Правильно подготовить данные. Нужно не просто их собрать, но и очистить от аномалий, трансформировать до нужных размеров.
- Нарастить модель, выбрав оптимальные гиперпараметры. Сюда относится глубина дерева решения, количество нейронов в слое и прочее.
- Провести работу с вычислительными ресурсами. Это могут быть графические процессоры, специализированные аппаратные средства или облачные сервисы.
- Правильно интерпретировать результат. Чтобы понять, насколько хорошо машина справляется со своей задачей, ее оценивают по метрикам: точность, полнота, AUC-ROC, F1-мерка.
Обучение машины – задача не из простых. Она требует определенных навыков и умений, не доступных даже специалистам смежных областей. С одной стороны, знания Machine Learning требуют усилий и времени. С другой стороны, это хорошо вознаграждается. На преимуществах специализации стоит остановиться подробнее.
В чем причина популярности курсов Machine Learning
Машинное обучение интересует не только новичков, но и опытных IT-специалистов. На то есть масса причин:
- Machine Learning позволяет выбирать ту сферу, которая интересна: наука, медицина, финансы и пр.
- Технологии не стоят на месте, и именно специалисты по машинному обучению занимаются внедрением новых инструментов и техник в нашу повседневную жизнь.
- Можно работать в международных компаниях, принимать участие в стартапах или заниматься исследованиями. При этом, большинство специалистов работают удаленно, что позволяет самостоятельно формировать график.
- Machine Learning применяется в разных сферах нашей жизни, поэтому спрос на специалистов, которые умеют учить машины, только возрастает. А оплата этих умений более чем достойная.
- Для профессионального роста придется постоянно учиться чему-то новому, включать логику, искать нестандартные подходы к решению вопросов, подключать креативность и применять аналитическое мышление. Развиваться в этой сфере уж точно не скучно.
Попробовать свои силы в перспективном направлении можно на курсе machine learning от школы PASV. За 8 месяцев вы вырастите от новичка до перспективного специалиста со всеми навыками и умениями, необходимыми для успешного старта в профессии. Узнать больше о программе, стоимости и графике обучения, особенностях курса можно на сайте компании.