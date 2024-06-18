Чи складно навчити машину та чому курс Machine Learning такий популярний

Роблячи медичні обстеження, проводячи фінансові операції в банку, замовляючи гамбургер в улюбленому ресторані швидкого приготування, навряд чи ми замислюємося над тим, як ця система працює і скільки зусиль докладено для її справної роботи. Машини роблять наше життя простішим і продовжують удосконалюватися.

За всім цим стоять спеціалісти Machine Learning. Вони досконало володіють алгоритмами, вміють працювати з даними для машинного навчання, можуть налаштовувати та оптимізувати параметри моделей та інтерпретувати результати. Звучить може складно, але на практиці це дуже цікаво.

Як навчити машину

Фахівцям Machine Learning потрібно добре знати математику, статистику, програмування та вміти працювати з даними. Це допоможе правильно пройти всі етапи навчання машини:

Вибрати відповідний алгоритм: дерево рішень, лінійна регресія, нейронні мережі та ін. Подбати про якість та кількість даних. Їх повинно бути мало чи багато, не допустимі також шуми, пропуски, некоректна інформація. Від цього залежить результат навчання. Правильно підготувати дані. Потрібно не просто їх зібрати, а й очистити від аномалій, трансформувати до потрібних розмірів. Наростити модель, вибравши оптимальні гіперпараметри. Сюди відноситься глибина дерева рішення, кількість нейронів у шарі та інше. Провести роботу з обчислювальними ресурсами. Це можуть бути графічні процесори, спеціалізовані апаратні засоби чи хмарні послуги. Правильно інтерпретувати результат. Щоб зрозуміти, наскільки добре машина справляється зі своїм завданням, її оцінюють за метриками: точність, повнота, AUC-ROC, F1-мірка.

Навчання машини – завдання не з найпростіших. Вона потребує певних навичок та умінь, не доступних навіть фахівцям суміжних областей. З одного боку, знання Machine Learning потребують зусиль та часу. З іншого боку, це добре винагороджується. На перевагах спеціалізації варто зупинитись докладніше.

У чому причина популярності курсів Machine Learning

Машинне навчання цікавить не лише новачків, а й досвідчених IT-фахівців. На те є безліч причин:

Machine Learning дозволяє вибирати ту сферу, яка цікава: наука, медицина, фінанси та ін.

Технології не стоять на місці, і саме фахівці з машинного навчання займаються впровадженням нових інструментів та технік у наше повсякденне життя.

Можна працювати у міжнародних компаніях, брати участь у стартапах чи займатися дослідженнями. При цьому більшість фахівців працюють віддалено, що дозволяє самостійно формувати графік.

Machine Learning застосовується у різних сферах нашого життя, тому попит на фахівців, які вміють вивчати машини, лише зростає. А оплата цих умінь більш ніж гідна.

Для професійного зростання доведеться постійно вчитися чогось нового, включати логіку, шукати нестандартні підходи до вирішення питань, підключати креативність та застосовувати аналітичне мислення. Розвиватися в цій сфері точно не нудно.

Спробувати свої сили у перспективному напрямку можна пройшовши курс machine learning від школи PASV. За 8 місяців ви виростете від новачка до перспективного фахівця з усіма навичками та вміннями, необхідними для успішного старту у професії. Дізнатися більше про програму, вартість та графік навчання, особливості курсу можна на сайті компанії.