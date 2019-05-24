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24.05.2019, 10:00

Советы от эксперта podushkа.ua: как выбрать постельное белье?

Советы от эксперта podushkа.ua: как выбрать постельное белье? - Фото

Может ли качественное постельное белье быть недорогим?

Постельное белье всегда очень ценилось, во времена наших бабушек лучшие комплекты откладывали в огромные сундуки, хранили с особой гордостью, и даже передавали в приданое.

Мода меняется, вместе с ней традиции и взгляды, но домашний текстиль все еще очень важен для создания уюта и атмосферы. До сих пор постельное белье считается символом удобства и комфорта, правда вариантов тканей, видов плетения и их комбинаций, расцветок, появилось очень много.

Кажется, что чем белье качественнее, тем оно дороже. И это нередко подтверждается практикой - дешевые простыни жесткие, одеяла - плохо пропускают воздух, а от некоторых комплектов даже следы краски остаются на теле. Но это не означает, что все недорогое постельное белье - некачественное. Есть вполне хорошие бюджетные варианты https://podushka.com.ua/ru/postelnoe_bele.html

Как выбрать недорогое постельное белье

Предлагаем несколько критериев, которые помогут купить качественное постельное белье по доступной цене:

  • Изучите этикетку, убедитесь, что на ней есть информация о производителе. Так вы узнаете, что белье не изготовлено на подпольном производстве, без гарантий качества;
  • Отдавайте предпочтение исключительно натуральным материалам, желательно 100% хлопчатобумажной ткани. Такие комплекты могут встречаться на акциях и распродажах. Недорогим вариантом считается смесь хлопка с полиэстером, главное, чтобы хлопка было хотя бы 35%. Из других тканей можно выбрать ситец, махровый трикотаж, бязь.
  • Не стоит обманываться сочными, яркими, кислотными оттенками. После стирки они обычно линяют;
  • Проверьте отсутствие торчащих ниток, убедитесь, что строчка ровная;
  • Понюхайте белье, оно должно пахнуть легко, новым текстилем. Химические ароматы вызывают аллергические реакции.

В переходах метро и на стихийных рынках можно купить постельное белье недорого, но на качество и безопасность таких комплектов рассчитывать не стоит. Лучше довериться проверенным производителям - у всех современных брендов в коллекции есть бюджетные варианты.

В идеале, экономить на постельном белье не стоит. Все-таки сон очень важен для организма, мы проводим в кровати треть своей жизни, и некачественные простыни, наволочки, пододеяльники, способны сказаться на нашем здоровье, вызвать аллергию, да и просто сделать сон некомфортным. Особенно это касается детей, чья кожа и организм не имеют хорошей защиты от внешних воздействий. Лучше купить несколько хороших комплектов постельного белья от проверенных производителей, чем пару десятков дешевых и не самых качественных.

Заходите к нам в гости, магазин «Podushka.ua».

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Теги: podushkа.ua
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