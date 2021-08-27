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27.08.2021, 15:54

Современное рабочее место: какой компьютер подойдет

Цей матеріал також доступний українською
Современное рабочее место: какой компьютер подойдет - Фото

Современное рабочее место: какой компьютер подойдет

Успешные люди уделяют много внимания комфорту рабочего места. Основным компонентом их пространства является компьютер, за которым человек проводит большую часть своего времени. Общеизвестно, что сидячая работа может негативно влиять на здоровье, и наибольший урон при этом наносится зрению.

Сократить пагубное влияние излучения экрана можно путем выбора эргономичных мониторов в интернет-магазине компьютеров Artline. Здесь представлены современные модели экранов для офисной работы, а также игровые модели с изогнутой плоскостью. Квалифицированные специалисты помогут выбрать оптимальную конфигурацию компьютера под конкретные цели.

Моноблок: компактный и стильный

Желающие купить моноблок в интернет-магазине или подобрать у специалиста должны помнить о ряде особенностей:

  • при своей компактности моноблок сложно обслуживать, так как между деталями мало места. Лучше доверить это специалисту сервисного центра;
  • из-за малого пространства внутри корпуса циркулирует меньше воздуха. Это может вызвать перегрев компонентов при высокой нагрузке;
  • плоский монитор подойдет не всем;
  • тип сборки моноблоков имеет много общего с ноутбуками, поэтому возможности модернизации будут существенно ограничены.

Если решение принято в пользу моноблока, необходимо соблюдать оптимальный режим эксплуатации. Для требовательных к "железу" задач лучше выбрать другую конфигурацию ПК.

Классические мониторы

Несмотря на всеобщую тягу к "современности" внешнего вида техники, многие все еще верны привычному виду настольного компьютера. Данная конфигурация позволяет устанавливать практически любые компоненты в рамках совместимости друг с другом.

В данном случае возможности выбора монитора гораздо шире. Однако прежде чем купить монитор для ПК в Киеве, следует определиться с рядом технических параметров:

  • частота обновления кадров важна, если рабочее место принадлежит специалисту в видеомонтаже или стримеру. Первые предпочитают работать без проскальзывания сцен, а вторые требовательны к производительности в играх;
  • габаритные размеры будут критически важными при сборке сетапа из 3-4 мониторов, как и конструкция подставки;
  • имеющиеся интерфейсы;
  • наличие крепежа VESA (горизонтальный кронштейн для установки на стену).

Перед покупкой нужно попробовать посидеть за монитором. Технические параметры важны, но определяющим критерием должны стать ощущения от использования.

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Теги: Artline
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