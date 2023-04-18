Современный тепловизор и дроны: компания "Бренвель" передала на фронт партию помощи

Компания альтернативной энергетики "Бренвель", которая работает в Волынской области, передала украинским военным очередную партию помощи, в частности, тепловизор и дроны. Об этом идет речь на сайте компании.

"Недавно получили очередной запрос от украинских военных из Бахмутского направления о необходимости современного тепловизора. И вот уже защитники из взвода "Волчья стая" (3 ОШБ) умело отбивают врага с помощью этого устройства", – рассказывают в компании.

Директор ООО "Бренвель" Сергей Андросюк также сообщил, что на днях военные 24 штурмового батальона "Айдар" получили один из дронов, которые компания отправила на передовую.

"Помощь украинской армии и сохранение жизней военных очень важны и необходимы. Об этом нужно помнить всегда. Некоторые наши работники тоже сейчас защищают Украину в рядах ВСУ. Дроны, как "глаза в небе", помогают сохранить жизнь наших защитников. Мы будем продолжать помогать, чтобы Украина победила", – подчеркнул директор компании "Бренвель".

В свою очередь, военные записали видео с благодарностью за помощь.

Как сообщил Сергей Андросюк, это не первая и не последняя помощь, которую компания "Бренвель" по инициативе всех ее работников отправляет на фронт.

"Благодаря нашим военным, противовоздушной обороне бизнес в Украине может продолжать работу. Мы как социально ответственное предприятие, честно работающее, делаем свой вклад в победу Украины, поддерживая экономику страны и помогая армии. Помогаем с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения страны-террориста в Украину уже передали одну партию дронов и продукцию нашего предприятия – доски и поддоны для блиндажей. Также на рождественские праздники организовали благотворительное мероприятие для детей Ковельского района, чьи родители погибли, защищая Украину. Мы делаем это все от всей души", – отметил Андросюк.