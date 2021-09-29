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29.09.2021, 16:30

Специальные секции на KYIV MEDIA WEEK 2021 при поддержке USAID

Цей матеріал також доступний українською
Специальные секции на KYIV MEDIA WEEK 2021 при поддержке USAID - Фото

Социально весомый контент – его успех и значение для общества.

14 и 15 сентября, в рамках официальной программы 11-го международного форума KYIV MEDIA WEEK 2021, прошло две секции, посвященные созданию и дистрибуции аудиовизуальных произведений, наполненных важными для общества смыслами. Оба события были подготовлены при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID). 

Темы этих секций вытекают из крупных проектов – конкурса для создателей социально значимого контента PITCH UA и новой Образовательной платформы PITCH UA, которые организует компания MRM при поддержке Проекта Transformation Communications Activity (ТСА, USAID). В основе деятельности TCA – партнерство с правительством Украины, частным сектором и гражданским обществом с целью укрепления украинской демократии с помощью инновационных коммуникационных инициатив, которые привлекают граждан Украины к дискуссиям о демократической трансформации страны и европейской интеграции. 

14 сентября в рамках KMW 2021 состоялось интервью "Сила сторителлинга в топовых сериалах мира" специального гостя форума Дэвида Левина – президента по вопросам телевидения (President of Television) Anonymous Content – компании, которая занимается продакшеном топовых сериалов для ведущих стриминг-платформ и телеканалов. Его карьера также связана с такими проектам как Sharp Objects ("Острые предметы"), Westworld ("Мир дикого запада"), True Detective ("Настоящий детектив"), Game of Thrones ("Игра престолов") и True Blood ("Настоящая кровь"). 

Дэвид Левин рассказал о том, как создавать мощный продукт в условиях "новой нормальности" и о том, какое именно влияние оказывает аудиовизуальный контент на аудиторию. Он также поделился своими наблюдениями относительно новых успешных драматических произведений и инсайтами сериального производства.

"Мне посчастливилось работать с выдающимися сторителлерамы, и первый вопрос, который мы себе ставим – почему мы рассказываем именно эту историю? Почему мы хотим рассказать ее людям именно сейчас? Так мы находим понимание, каким образом лучше всего донести историю до аудитории это и есть большой силой рассказчика. 

Создавать развлекательный контент это честь, ведь он дает возможность людям приятно провести время, когда они не занимаются теми делами, которые называют своей жизнью, и просто наслаждаться. Развлекательная составляющая такого контента имеет также большое моральное и этическое основание, однако не является определяющей, она лишь предлагает вариант развития тех или иных событий, которые зрители видят на экране", отметил Дэвид Левин. 

Интервью провела Дария Сипигина – продюсер и культурный менеджер, ведущая официальной программы KMW 2021. 

Запись трансляции мероприятия можно посмотреть по ссылке. 

15 сентября в рамках форума состоялась панельная дискуссия "Популярный и прибыльный контент с социально значимым содержанием", которую со вступительным словом открыл Марк Эллингштат (Marc Ellingstad), исполняющий обязанности заместителя директора миссии USAID в Украине и Беларуси (США). Он рассказал о миссии Агентства США по международному развитию в Украине и о значении социально весомого контента для развития сознательного демократического общества. 

"Сегодня, из-за увеличения потоков информации и вызовов пандемии Covid-19, актуальные истории, которые объединяют общество и решают социальные проблемы, играют более важную роль, чем когда-либо. 

Я надеюсь, что все присутствующие будут продолжать усиливать украинские голоса, используя лучшие международные практики и уникальный местный опыт. Как вы знаете, для создания высококачественного контента, необходимы не менее качественные истории и производство. Мы приглашаем вас присоединиться к образовательной платформы PITCH UA, где мировые медиа эксперты делятся своими инсайтами о создании высоко рейтингового контента, который приносит пользу для общества. Как гласит девиз PITCH UA 'Be creative. Be Ukrainian'", отметил Марк Эллингштат. 

С еще одним важным обращением к участникам KMW выступил специальный гость – Джаред Милрад (Jared Milrad), основатель и президент A Show For A Change и Movikarma (США). "В индустрии развлечений настала пора системных трансформаций, в частности привлечение новых кадров по принципам разнообразия и инклюзивности, а также поддержки социально значимого контента. Например, достоверно известно, что молодые люди более склонны к поддержке благотворительных инициатив, если они видели фильм или другой видеопродукт о них. Очевидно, что просмотр одного фильма сам по себе может и не иметь влияния в долгосрочной перспективе, но может спровоцировать мощные краткосрочные изменения, и это очень важно. Мы также знаем, что социально весомый контент очень хорошо работает в прокате, и есть ряд компаний, которые заработали немалые деньги, сосредотачиваясь на распространении, поддержке и создании социально весомых фильмов и телешоу", – пояснил Джаред Милрад, признанный в индустрии развлечений борец за инклюзивность, разнообразие и общественные изменения силой сторителлинга.

В дискуссии также приняли участие Ян Макса (Jan Maxa), директор по контенту и новых медиа Czech TV (Чешская Республика), Людмила Семчук, управляющий директор телеканала СТБ (Украина), Ярослав Лодыгин, режиссер и сценарист, член правления АО "НСТУ" (Украина). Эксперты обсудили роль бродкастеров и продюсеров в процессе создания и распространения аудиовизуальных произведений, наполненных важными для общества смыслами, а также то, как привлекать внимание аудитории к важным темам, и при этом достигать высоких рейтингов. 

Запись трансляции мероприятия можно посмотреть по ссылке.   

"Создатели аудиовизуального контента имеют в своих руках мощнейший инструмент, который может изменить мир к лучшему, но мы все понимаем также, что большая сила приходит вместе с большой ответственностью. Мы гордимся тем, что МRМ является партнером и единомышленником Проекта Transformation Communications Activity (TCA, USAID) и активно участвует в важных инициативах, которые TCA осуществляет в Украине. Наша работа над промотированием социально значимых тем в аудиовизуальном контенте и поддержкой его создания началась еще в 2018 году с основания конкурса социально значимого контента PITCH UA, который с тех пор проходит ежегодно. На его основе в апреле этого года мы запустили и одноименную Образовательную платформу.

Уже ни для кого не секрет, что скоро будет объявлен четвертый сезон конкурса PITCH UA, а также вскоре мы опубликуем осеннюю программу образовательных мероприятий, в рамках которых медиаэксперты со всего мира расскажут о тонкостях работы над успешным контентом, который оказывает положительное влияние на общество"Катерина Удут, директор компании Media Resources Management (MRM).

Конкурс о единой и разнообразной Украине PITCH UA имеет целью объединить украинцев, рассказать о положительных изменениях, происходящих в стране, наполнив эфиры телеканалов, кинотеатры и вебресурсы качественным контентом, который демонстрирует единство Украины в ее разнообразии, побуждает не быть в стороне, активно участвовать в жизни страны и вдохновляет историями о сильных людях. Узнайте больше на сайте: https://pitchua.com/

Образовательная платформа PITCH UA – просветительский проект от организаторов конкурса социально значимого контента PITCH UA, что имеет целью предоставить украинским создателям аудиовизуального контента бесплатный доступ к мировым практикам интеграции социально значимых тем в кино, на ТВ и в цифровом сегменте. Тематически мероприятия Платформы охватят самые разные направления аудиовизуальной индустрии и пригодятся всем, кто причастен к созданию контента для различных медиа. Следите за анонсами на Facebook странице Платформы и на официальном сайте Платформы чтобы получать новости и конспекты мероприятий Платформы на ваш e-mail.

Агентство США по международному развитию (USAID) выполняет ведущую роль в осуществлении мероприятий по международному развитию и помощи в чрезвычайных ситуациях на основе партнерских отношений и предоставления ресурсов, которые спасают человеческие жизни, снижают уровень бедности и укрепляют механизмы демократического управления, помогая преодолевать гуманитарные кризисы и становиться на путь самостоятельного развития. 

Контакты:

[email protected]

+380 44 459 46 10

https://kyivmediaweek2021.com/

https://www.facebook.com/kyivmediaweek

Справка: 

Международный медиафорум KYIV MEDIA WEEK – флагманский проект компании Media Resources Management (MRM), который уже 11 лет подряд проходит в Киеве и собирает профессиональное сообщество аудиовизуальной индустрии из Украины и мира вокруг актуальных вопросов медиасферы. 

Организатор: 

Media Resources Management (MRM) – первая в Украине медиаконсалтинговая компания, которая с 2005 года предоставляет комплексные услуги в сфере кино, ТВ и других креативных индустриях. Входит в состав FILM.UA Group. Выбранные проекты MRM: MEDIA BUSINESS REPORTS, PITCH UA, TALKS WITH HOLLYWOOD, SMALL WORLD BIG IDEAS, MEDIABOOK. 

Партнеры KMW 2021:

 

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино Украины) – центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра культуры, и реализующий государственную политику в области кинематографии.

Украинская Киноассоциация (УКА) – профессиональное неприбыльное открытое объединение продюсеров телевидения и кинематографии, представляющее интересы отрасли производства аудиовизуального контента Украины. Одной из основных задач УКА является создание благоприятных условий для отечественной индустрии в сотрудничестве с органами государственной власти и представителями международных структур. Основана в 2011 году.

Представительство Европейского Союза в Украине – представительство способствует политическим и экономическим связям между Украиной и Европейским Союзом путем поддержания эффективного диалога с правительственными учреждениями и повышения осведомленности о Европейском Союзе, его учреждениях и программах.

Телеканал "Украина" – многолетний партнер KMW, ведущий национальный телеканал страны. По итогам первого полугодия 2021 занимает 1-е место в рейтинге общенациональных каналов по основным аудиториям – 18+ (города 50 тыс. +), 4+ ("Вся Украина"). По аудитории 18+ (50 тыс. +) Доля (shr,%) канала составляла 12,66%, рейтинг (rat,%) – 2,16%, а по аудитории 4+ ("Вся Украина") доля достигла 11 71%, рейтинг – 1,84% . В эфире телеканала представлены разные жанры телевизионного контента: информационные программы, социальные ток-шоу, сериалы, развлекательные проекты, футбольные трансляции. Основой программной сетки канала является сериалы различных жанров, также канал активно развивает направление больших праймовых шоу. В 2021 году с большим успехом состоялась премьера шоу МАСКА по формату The Masked Singer. Канал успешно развивает международную дистрибуцию контента: его программы и сериалы сегодня доступны более чем 100 территориях и на Amazon.

Media Business Reports – информационно-аналитическое издание о медиабизнесе и аудиовизуальной индустрии. MBR – проект компании Media Resources Management, работающий с сентября 2019 года. Основой для создания MBR стали три предыдущих издательских проекта компании: Content Report, "МедиаНяня" и Media Business Reports. MBR проводит постоянный мониторинг глобального и регионального рынка кино и телевидения, отслеживает знаковые события, предоставляет взвешенную аналитику и является авторитетным профессиональным источником актуальной информации в индустрии

FILM.UA Group – крупнейшая в Восточной Европе вертикально интегрированная группа компаний в сфере кино и телепроизводства. Группа занимается разработкой, производством, адаптацией, дистрибуцией и доставкой аудиовизуального контента и предоставляет полный спектр услуг.

USAID выполняет ведущую роль в осуществлении мероприятий по международному развитию и помощи в чрезвычайных ситуациях на основе партнерских отношений и предоставления ресурсов, которые спасают человеческие жизни, снижают уровень бедности и укрепляют механизмы демократического управления, помогая преодолевать гуманитарные кризисы и становиться на путь самостоятельного развития.

"Синэво" – сеть европейских медицинских лабораторий в Украине, входящая в состав европейского медицинского холдинга Medicover, представленный в 11 странах мира.

"Синэво" является лидером рынка частной лабораторной диагностики в Украине по количеству выполненных тестов. Также компания имеет 7 мощных, оснащенных по последнему слову техники лабораторий.

"Синэво" – единственная сеть лабораторий в Украине с национальным покрытием: более 330 отделений в более чем 135 населенных пунктах. В 2020 году "Синэво" выполнила более 23 млн тестов для более 4-х млн клиентов и оплатила более 267 млн ​​грн различных налогов и сборов в украинский бюджет.

LG ELECTRONICS – лидер в сфере телевизоров и аудио-, видеосистем и всемирно признанный новатор в области производства OLED-телевизоров, которые совершают революцию в категории премиум-телевизоров. LG стремится улучшить жизнь клиентов благодаря инновационным продуктам домашних развлечений во главе с отмечеными наградами OLED-телевизорами и телевизорами QNED Mini LED с технологией Quantum Dot NanoCell и аудиорешениями, разработанными в сотрудничестве с Meridian Audio.

C21 Media – международная издательская компания, цифровой поставщик информации в международном бизнесе медиаконтента. В портфолио C21 Media входят цифровые и печатные издательские бренды, ивент-бизнес и крупнейший рынок аудио-визуального контента в мире.

K7 Media – международная медиаконсалтингова компания, которая предоставляет инсайты, аналитические данные и информацию о глобальных тенденциях в сфере медиаиндустрии всего мира для крупнейших игроков рынка.

Prensario Internacional – профильное издание, специализирующееся главным образом на Латинской Америке, направленное на топ-менеджеров телерадиостанций, платных телевизионных компаний, производителей программ и других профессиональных провайдером и пользователей телевизионного контента, услуг и продуктов.

NATPE – глобальная ассоциация и профессиональная организация, которая задает тренды контента с помощью глобальных торговых площадок и конференций, показов, наград и сетевых мероприятий, специально подготовленных для контент-индустрии.

Glance Mediametrie – консультационная компания, занимающаяся исследованиями контента и телесмотрения. Это надежный источник официальных телевизионных рейтингов более 7000 каналов на более чем 120 территориях. Glance также анализирует новейшие тренды в ТВ и диджитал контенте на более чем 50 территориях.  

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Теги: KYIV MEDIA WEEK 2021, usaid
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