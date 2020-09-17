Справочник лекарственных средств Rx index: что нужно знать об эквивалентности

Напомним, что генерическими препаратами или «генериками» называют лекарственные средства с таким же действующим веществом как и у оригинала. Необходимо провести фармакокинетические исследования, чтобы определить, являются ли коммерчески доступный бренд и потенциальная генерическая версия взаимозаменяемыми. Должна быть доказана биоэквивалентность или фармацевтическая эквивалентность, показывающая, что активное вещество обоих препаратов имеет одинаковую эффективность и в одинаковом количестве действует и с той же скоростью.

Так как в выписанных рецептах врачи указывают действующее вещество, фармацевт, как и пациент, оказываются перед выбором необходимого лекарственного средства. Для того, чтобы этот выбор не был случайным, ориентированным исключительно на рекламу или советы, научные исследователи, профессоры и доценты в сфере клинической фармакологии разработали справочник лекарственных средств Rx index.

Впервые «Справочник эквивалентности лекарственных средств Rx index» увидел свет в 2016-м году и с того времени работа над ним ежегодно продолжается. Консолидированная информация о лицензиях и статусах лекарственных средств постоянно актуализируется, благодаря чему любому заинтересованному потребителю доступен уже четвертый выпуск справочника лекарственных препаратов – Rx index 2020.

В издании можно найти обобщенную информацию о взаимозаменяемости препаратов, что избавляет от назначения того или иного лекарства ex iuvantibus (пробное применение). Такая необходимость связана с тем, что для регистрации лекарственного средства в Украине достаточно доказать его фармацевтическую эквивалентность, но это не является гарантией эффективности и безопасности. А предоставление информации об исследованиях терапевтической эквивалентности не является обязательным условием регистрации.

Чтобы закрыть пробел в отечественном законодательстве в сфере регистрации лекарственных препаратов, разработчики направили запросы производителей лекарственных средств с предложением предоставить информацию о доказанной эквивалентности их препаратов. И вся полученная информация нашла своё место в медицинском справочнике лекарственных препаратов Rx index.

Помимо печатного издания справочника, разработана его он-лайн версия, которая доступна по адресу RX.UA, и мобильное приложение с одноименным названием. Данные версии справочника имеют ряд преимуществ:

мобильность – вы получаете доступ к информации в любой точке с доступом к сети Интернет;

актуальность – электронные версии обновляются практически ежедневно;

удобство – сайт и приложение имеют понятный интерфейс и простую, доступную поисковую систему;

расширенная информация – доступ к последним публикациям и новостям.

Украинский справочник Rx index 2020 будет полезен не только пациентам, но и всем представителям сферы медицины, начиная от фармацевта и врача, заканчивая студентами медицинских и фармацевтических учебных учреждений.

Обращаем ваше внимание, что справочник не является самостоятельным инструментом для проведения самолечения, а призван помочь и облегчить задач выбора эффективного и безопасного лекарственного средства.