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20.12.2022, 11:00

СRM против блэкаута: подключайте темную тему в KeyCRM

Цей матеріал також доступний українською
СRM против блэкаута: подключайте темную тему в KeyCRM - Фото

Украинская CRM – KeyCRM первой на рынке CRМ выпустила темную тему интерфейса своей системы. Узнаем, как это помогает предпринимательству в блэкаут

Блэкаут стал настоящим испытанием для бизнеса – где быстро найти генератор, как перестроить Интернет на провайдера, который еще работает, когда звонить команде и можно ли вообще ей позвонить… Отдельный челлендж – работа в темноте. Глаза устают быстро, а ноутбук садится, едва немножко подкрутишь яркость. 

Украинская CRM-система KeyCRM – первая CRM на рынке, которая не только столкнулась с этой проблемой, но предложила свое решение. 

Сегодня у KeyCRM появилось простое, но действенное обновление – темная тема интерфейса (да, как в Google или на вашем Mакбуке :)). 

Проводите клиентов по канбану, делайте заметки в карте покупателя, ставьте задачи коллегам и организуйте бизнес-процессы даже с телефона. Кстати, мобильная версия CRM тоже представлена в новом, темном интерфейсе. 

Как настроить темный режим интерфейса в CRM? 

Подключить темную тему можно в один клик, самостоятельно выбирая удобное время. Многие работают вне графика, и в KeyCRM это понимают. 

Теперь обрабатывать заказы будет легче, а вести переписку с клиентами можно по-прежнему в одном окне, где ничего не потеряется. 

Главное о KeyCRM 

KeyCRM динамично развивается на рынке украинского предпринимательства и создает лучший сервис как для ecommerce (продажи на собственных сайтах, маркетплейсах, лендингах, Instagram-магазинах), так и бизнеса, предоставляющего услуга (CRM для салонов красоты, стоматологии, юридических компаний и др.). 

Встроенный агрегатор менеджеров Viber, Telegram, Instagram. Готовые интеграции служб доставки, финансовый учет и аналитика. Быстрая настройка за 15 минут без программистов. А еще внимательная поддержка и готовые инструкции почти к каждому шагу пользователя. 

А если вы все еще не переехали из российского софта и ищете альтернативу Битрикс или замену AmoCRM? KeyCRM станет одним из самых быстрых вариантов для переезда и переноса ваших данных.  

Попробуйте KeyCRM уже сегодня. Первые 30 дней – бесплатно.

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Теги: блэкаут, CRM, KeyCRM
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