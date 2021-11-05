Svidomo Made: в Киеве представили кейсы ответственных украинских предприятий

20 октября состоялась конференция Svidomo Made. Итоги 2021 года. Командой проекта были представлены кейсы ответственных украинских предприятий.
В Украине тренд осознанного потребления и принципы корпоративного постоянства только набирают обороты. Однако уже сегодня в коммьюнити sustainable-предпринимателей, организованного проектом Made in Ukraine, входят более 150 предпринимателей и бизнесов из разных уголков страны. Популяризацией ответственного производства и потребления в Украине занимается проект Svidomo Made (Ответственно сделано в Украине). Это проект Общественного союза Made in Ukraine в партнерстве с Представительством Международной организации по миграции (MOM) в Украине.
На конференции 20 октября проект подвел итоги работы за год. Мероприятие состоялось в online формате, просмотреть его в записи можно на платформе YouTube по ссылке.
"Вместе с представлением кейсов наиболее ответственных бизнесов, участникам был представлен "Стандарт по корпоративной устойчивости для малых и средних предприятий". Также мы обсудили вызовы, возникшие с реальным внедрением принципов корпоративного постоянства на предприятиях. Вместе мы доказываем, что бизнес-культура в Украине может быть ответственной и эффективной, хотя и держится все это в большей степени на ценностях владельцев бизнесов", – прокомментировала Юлия Савостина, основатель проекта Made in Ukraine.
Достижение проекта Svidomo Made за 2021 год:
Напомним, проект Svidomo Made реализуется при финансовой поддержке Фонда международного развития МОМ (IDF) и Агентства Соединенных Штатов Америки по международному развитию (USAID). Проект объединяет сообщество украинских производителей и потребителей, придерживающихся принципов устойчивого предпринимательства по 6 направлениям:⠀
Больше о проекте и его деятельности: http://madeinukraine.org/festival/svidomo