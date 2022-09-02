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02.09.2022, 15:25

Тарас Ламах назначен вице-президентом Федерации бокса города Киева

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Тарас Ламах назначен вице-президентом Федерации бокса города Киева - Фото

Тарас Ламах является Президентом Союза адвокатов Украины, имеет научную степень доктора философии в области права, награжден орденами "Владимира Великого ІІІ степени", "Выдающийся адвокат Украины". Воспитанник Киевской школы бокса, спортивного клуба "Спартак-Подол", чемпион города Киева, тренировался под руководством Владимира Богатыренко, первый тренер – Изяслав Яровский. Сын и воспитанник – Ламах Кирилл, мастер спорта Украины по боксу, чемпион Украины среди студентов, призер международных турниров. Член сборной команды Киева по боксу. Дочь и воспитанница – Ламах София, мастер спорта Украины международного класса по подводному спорту, многократный призер Чемпионатов Европы и мира, рекордсменка Украины. Член национальной сборной команды Украины по подводному спорту.

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Теги: Тарас Ламах
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