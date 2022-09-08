Теперь "Автодом Атлант": автодилеры "Атлант-М" сообщили о ребрендинге

"Атлант-М", официальные автодилеры Volkswagen в киевском и днепропетровском регионах, начали процесс смены торговой марки. В пресс-службе компании заявили, что причиной ребрендинга стало полномасштабное вторжение россии на территорию Украины.

"Не секрет, что мы начинали свой путь вместе с одноименным международным автомобильным холдингом. Но невозможно молчать, когда твоя страна находится в состоянии войны. Мы твердо осуждаем любую агрессию и по моральным убеждениям, любви к нашей стране и уважения к клиентам приняли решение изменить название, чтобы подчеркнуть фактическую независимость бренда", – комментируют в пресс-службе "Автодом Атлант".

Вместе с тем в "Автодом Атлант" подчеркивают, что:

● За 25 лет работы на авторынке Украины они стали компанией с полностью украинским менеджментом и персоналом;

● сформировали один из лучших клиентоориентированных сервисов за это время;

● продолжают прозрачно работать во время войны, уплачивая официально заработную плату работникам и уплачивая все налоги;

● ответственно оказывают социальную поддержку своим сотрудникам во время войны.

Теперь дилерские автоцентры будут называться:

● "Автодім Атлант Київ Схід" по адресу г. Киев, ул. Днепровская набережная, 16;

● "Автодім Атлант Київ Захід" по адресу г. Киев, бул. Вацлава Гавела, 4;

● "Автодім Атлант Дніпро" по адресу г.Днепр, ул. Стартовая, 22.

В ближайших планах компании представление на регистрацию новой торговой марки, замена внешней айдентики автоцентров, а также редизайн функционалов и клиентских сервисов. Полностью ребрендинг будет завершен уже после окончания военных действий в Украине.

Следует отметить, что ребрендинг никак не повлияет на работу дилерских автоцентров и качество предоставления услуг.

Напомним, "Автодом Атлант" продолжают сотрудничать с государственными организациями, представителями медицинских и других критических инфраструктур, предоставляя им сервисные услуги в первоочередном порядке.