Теплоизоляция – отличный выбор для утепления

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Но не все знают, где ее использовать целесообразно, а где нет, как выбирать и какие вообще особенности она имеет.

Итак, теплоизоляцию применяют для утепления зданий, промышленных установок или трубопроводов от нежелательного теплового обмена с окружающей средой.

Теплоизоляция необходима не только для холодильных камер. Ее используют для решения многих задач:

• сокращение расхода тепла и энергии на отопление дома (установка теплоизоляции на наружные стены, нижнее и верхнее перекрытие);

• изоляция труб, проходящих на открытом участке;

• изоляция бойлеров и всевозможных резервуаров;

• создание одежды (термоодежда и термообувь).

Чтобы материал можно было назвать качественным, и использовать для решения задач, он должен отвечать следующим критериям: пористость (от 50 до 90%), плотность, влагостойкость, паропроницаемость, морозостойкость, прочность, показатель пожарной безопасности, предел прочности при изгибе, огнестойкость и теплоемкость .

Одним из новейших видов теплоизоляции является утепление методом распиловки. Это довольно молодая технология, наносимая с помощью специального устройства под высоким давлением. С помощью этого метода можно добиться нанесения равномерного слоя утеплителя. Главным преимуществом этого средства является отсутствие стыков и тепловых мостов.

В целом использование теплоизоляции является достаточно хорошим, а иногда единственным способом, чтобы избежать нежелательного теплового обмена с окружающей средой. Если использовать такое утепление для домов, оно сэкономит не только средства на отоплении, но и время на монтаж, а также значительно улучшит звукоизоляцию.

Кстати, интересный факт: термоизоляцию, особенно пенополиуретан, начали активно применять еще около 70 лет назад. В США и Канаде он стал особенно популярен. И именно с тех пор он зарекомендовал себя как хорошее, качественное и экономичное средство термоизоляции. Впервые термоизоляция была применена для шахт и строительных конструкций особого назначения, и уже тогда она полностью отвечала возложенным на нее задачам. Итак, если вы решили осуществить утепление и до сих пор сомневаетесь в его эффективности, отгоняйте совершенно неуместные сомнения, ведь такая технология действительно работает, а сам материал считается эффективным и износостойким.