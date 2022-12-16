ТМ "Власна Ферма" – Близкий магазин мяса, приветствует в обновленных магазинах!

Год назад компания начала активно обновлять свои магазины до максимально современного и комфортного формата и 12 октября 2021 года покупателей поприветствовал первый Близкий магазин мяса "Власна Ферма"!

Выбирай нас – мы рядом

Миссия новой "Власной Фермы" – позаботиться о доступности и открытости во всем: от стильного интерьера до дружеского общения. "Собственная Ферма" – остров заботы и комфорта среди ритейла. Каждое решение создано для удобства посетителя: ценники помогают легко сориентироваться в ассортименте, ассортимент широк и закрывает все потребности покупателя, покупатель не обязан быть экспертом в продукте, продукт и его особенности посоветует продавец именно вам и именно к вашему столу.

"С начала создания сети мы постоянно пытаемся понять нашего клиента, чувствовать его потребности, настоящие желания и удовлетворять их.

По моему убеждению, сегодня покупателям недостаточно просто купить качественную продукцию по честной цене. Магазины все больше становятся тем местом, где люди получают желаемую "порцию" эмоций. Поэтому наш новый формат становится еще более близким и еще более комфортным, а работа над усовершенствованиями будет продолжаться постоянно, потому что является основой нашего развития", ⁃ отметил Антон Ракович, владелец ТМ "Власна Ферма".

Широкий ассортимент на полках

У "Власной Фермы" — разнообразие свежайших колбасных изделий и мяса и почти все — собственного производства.

Компания имеет современное предприятие в с.Троковичи Житомирской области, отвечающее международным стандартам качества и безопасности пищевых продуктов (HACCP). Проводя тщательный контроль над каждым этапом производства, ТМ "Собственная Ферма" лично отвечает и гарантирует безоговорочное качество своего продукта.

Мы рядом и это удобно

Даже расположение "Власной Фермы" поддерживает новую концепцию торговой марки. Компания планирует размещение магазинов таким образом, чтобы они находились в пешей доступности жителей города.

Так что новые точки открываются в максимально удобных местах — вблизи жилых кварталов, остановок, рынков, торговых центров.

Со временем магазинов "Власна Ферма" нового формата будет становиться все больше. Сеть имеет цель масштабироваться и на другие города Украины, чтобы качественный мясной продукт и честное теплое обслуживание сделать ближе как можно больше украинцев!

Война – не повод прекращать работу

На пике стремительного развития сеть столкнулась с тяжелой ситуацией в стране.

Война пришла на Житомирщину не мешкая. Авиаудары и повреждения магазинов, перебои логистики, переселение части персонала в западные регионы страны и Европу, остановка работы колбасного цеха, сокращение количества функционирующих магазинов на 65%.

Но уже через пол года сеть увеличилась на 23,5% по сравнению с 23.02.2022, за счет идеи, мотивированного коллектива, понимания бизнес-процессов, ощущения потребности покупателя и своевременным антикризисным решением.

"Власна Ферма" – это компания, которая развивается вопреки внешним несогласиям. Ни один кризис не может разрушить планы сети "Власна Ферма" стать еще ближе к людям.