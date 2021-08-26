Точка зрения: что такое пассивное инвестирование на примере Оптика 1st

16 августа в Белой Церкви открылся сто пятидесятый салон оптики всеукраинской сети Оптика 1st. Для тех, кто ищет, в какой бизнес вложить деньги — это хорошая новость. Дело в том, что основатель сети Вадим Щичко несколько раз пытался привлечь к развитию бизнеса сторонний капитал. Но отлично сработала только модель "пассивное инвестирование". В марте 2019 года он привлек первого инвестора по такой схеме.

Сегодня в развитие бизнеса вложили деньги уже 100 инвесторов. За два года сеть разрослась до 153 салонов оптики в 92 городах Украины. Есть инвесторы, которые вкладывают деньги в несколько салонов. Рекорд сети — 8 салонов оптик, которые развиваются для одного инвестора. А первые инвесторы уже вернули все вложенные деньги и теперь просто разделяют прибыль.

В чем секрет быстрого роста?

Важную роль играет ниша. Спрос на коррекцию зрения был велик всегда. А после коронавируса, когда многие вынуждены работать и учиться удаленно и много времени проводить за компьютером, еще больше людей стали нуждаться в коррекции. Щичко сделал акцент на продаже очков и линз хорошего качества в сегменте "Средний", "Средний минус". Особенность сети Оптика 1st — бесплатная диагностика и собственные торговые марки очков. Получается, что качественная коррекция зрения стала украинцам доступнее.

Для того чтобы развивать сеть, с самого начала Вадим Щичко проверил все нюансы, которые могут возникнуть в этом бизнесе, создав первые 10 салонов. Прежде чем привлекать внешний капитал, отладил все бизнес-процессы. Есть четкая схема открытия каждой точки: стандарты для поиска и аренды помещения под оптику, оформления салона, наём и обучение оптометристов, отдел контроля качества продукции. В Днепре работает тренинговый центр компании. Линзы для оптики предприниматель покупает в Европе, а оправы по специальному заказу делают для сети в Китае.

Вадим Щичко рассказывает: "У меня уже есть клиники по безоперационному лечению зрения, и я решил идти дальше по направлению оптики, чтобы занять нишу "Средний — Средний минус", потому что эта ниша пустая, и занята преимущественно мелкими предпринимателями. Занимаюсь именно магазинами оптики шестой год. За первые пять лет я прошёл все подводные камни, наступил на все грабли, сделал выводы и пришёл к тому, что готов масштабироваться и развиваться. Нашёл наиболее оптимальный формат и высчитал окупаемость."

Важный момент: в Украине модель "пассивных инвестиций" недооценена. При такой модели инвестор не принимает участие в операционном управлении. В Optika 1st это делает управляющая компания, на содержание которой уходит всего 5% от прибыли сети. Задача основателя сети — как можно быстрее вывести каждую новую точку на окупаемость, чтобы разделять прибыль с инвестором 50/50. Для этого, как показывает опыт, требуется примерно 30 месяцев со дня открытия нового салона.

Компания Pro-Consulting оценила объем рынка украинской оптики в 6.5 млрд гривен в 2020 году и сделала прогноз роста до 7.3 млрд гривен в 2021 году. Цель Вадима Щичко — нарастить свою часть рынка и создать самую крупную сеть салонов Оптики в Украине. Осенью 2021 года откроется первый салон Оптика 1st в Польше. Дальше в планах бизнесмена расширить сеть и в Германии.

Так что если вы думаете над вопросом, в какой бизнес лучше всего вложить деньги, ответ очевиден: в надежный и быстрорастущий, с прозрачной моделью вкладов и неисчерпаемой нишей.

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