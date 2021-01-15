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15.01.2021, 17:23

ТОП-3 самых популярных смартфонов по версии сайта "Все цены"

ТОП-3 самых популярных смартфонов по версии сайта "Все цены" - Фото

Проанализировав каждый из них, будет легко выбрать лучшую модель для себя

Для выбора 3-х самых популярных моделей смартфонов были использованы данные об уникальных просмотрах товарных страниц на VSE.ua за декабрь 2020 года. Эти гаджеты могут быть актуальны и на начало 2021 года, так как подкупают разнообразием, как в ценовом, так и в техническом аспекте. Проанализировав каждый из них, будет легко выбрать лучшую модель для себя.

Samsung Galaxy M31 6/128Gb Space Black

  • Super AMOLED экран 6.4″, разрешение 2400x1080 пикс.
  • квадро камера 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп
  • память 6/128 Гб
  • аккумулятор 6000 мАч
  • процессор Samsung Exynos 7 9611, 8 ядер

7 891 уникальный просмотр страницы, средняя цена – 6 677 грн.

Емкости аккумулятора хватит не только для ежедневного использования, но и для длительных путешествий. Высокая детализация и светосильная оптика четырехмодульной системы камер позволяют максимально реалистично запечатлеть событие.

Xiaomi Redmi Note 9 4/128Gb Onyx Black

  • IPS экран 6.53″, разрешение 2340x1080 пикс.
  • квадро камера 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп
  • память 4/128 Гб
  • аккумулятор 5200 мАч
  • процессор MediaTek Helio G85, 8 ядер

7466 уникальных просмотров страницы, средняя цена – 5 451 грн.

Redmi Note 9 – востребованное продолжение легендарной линейки. В сравнении с предыдущим поколением производительность основного процессора была увеличена на 22%, а мощность графического — на 32%. Одна из фишек модели — 48MP Quad Camera Hotshot.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6/128Gb Interstellar Gray

  • IPS экран 6.67″, разрешение 2400x1080 пикс.
  • квадро камера 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп
  • память 6/128 Гб
  • аккумулятор 5200 мАч
  • процессор Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ядер

6552 уникальных просмотров страницы, средняя цена – 7 295 грн.

Гаджет основан на восьмиядерном Qualcomm Snapdragon 720G, который в сравнении с предыдущим Snapdragon 712 увеличил мощность процессора 36%, GPU на 14% и AI на 115%. Линейный вибромотор имеет 150 видов вибраций для различных типов уведомлений.

Платформа "Все цены" начала свою работу с регионального агрегатора прайсов харьковских магазинов. На сегодня входит в ТОП-5 самых посещаемых товарных агрегаторов Украины и работает как с крупными сетевыми магазинами, так и небольшими нишевыми по всем регионам страны. Ассортимент товаров насчитывает около двух миллионов позиций, которые представлены в 14 тематических разделах.

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Теги: Все цены
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