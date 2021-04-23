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23.04.2021, 15:54

Топ 5 причин пить качественную воду каждый день

Топ 5 причин пить качественную воду каждый день - Фото

5 важных причин не экономить на хорошем питье и ежедневно потреблять не менее 1.5 литров очищенной жидкости

Все, кто заботится о своем здоровье, знают о важности питьевого режима. Но важно не просто пить, а пить качественную чистую воду. Ниже представлено 5 важных причин не экономить на хорошем питье и ежедневно потреблять не менее 1.5 литров очищенной жидкости. 

Почему вам нужна вода?

Можете купить качественные смесители для душа и смеситель с системой фильтрации, а также перейти на бутилированную воду из магазина. Не забывая про питьевой режим, вы можете добиться следующих улучшений для своего организма:

  1. Естественное очищение. Достаточный объем чистой жидкости способствует нормализации обменных процессов и помогает вывести токсины. 

  2. Избавление от стресса. Подавляющее число депрессий происходит от обезвоживания мозга. Употребляя воду, вы начинаете более ясно мыслить и повышаете свою работоспособность.

  3. Похудение. Во-первых, регулярное питье притупляет чувство голода. Во-вторых, этот процесс помогает вывести продукты обмена, образовавшиеся в результате распада жировой ткани.

  4. Укрепление суставов. Из-за обезвоживания разрушается суставно-хрящевая ткань, что приводит к серьезным проблемам.

  5. Улучшение состояния кожи и волос. Вода помогает разносить питательные вещества по организму. Кроме того, при правильном балансе жидкости, позже появляются морщины и развивается целлюлит.

Сколько чистой жидкости пить?

Единой нормы потребляемой жидкости не существует. Взрослый человек без патологий почек должен потреблять чистую воду, исходя из формулы 20-25 мл на килограмм своего тела. В жару количество жидкости может быть увеличено в два раза.




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Теги: вода, смесители
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