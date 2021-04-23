Топ 5 причин пить качественную воду каждый день

Все, кто заботится о своем здоровье, знают о важности питьевого режима. Но важно не просто пить, а пить качественную чистую воду. Ниже представлено 5 важных причин не экономить на хорошем питье и ежедневно потреблять не менее 1.5 литров очищенной жидкости.

Почему вам нужна вода?

Можете купить качественные смесители для душа и смеситель с системой фильтрации, а также перейти на бутилированную воду из магазина. Не забывая про питьевой режим, вы можете добиться следующих улучшений для своего организма:

Естественное очищение. Достаточный объем чистой жидкости способствует нормализации обменных процессов и помогает вывести токсины. Избавление от стресса. Подавляющее число депрессий происходит от обезвоживания мозга. Употребляя воду, вы начинаете более ясно мыслить и повышаете свою работоспособность. Похудение. Во-первых, регулярное питье притупляет чувство голода. Во-вторых, этот процесс помогает вывести продукты обмена, образовавшиеся в результате распада жировой ткани. Укрепление суставов. Из-за обезвоживания разрушается суставно-хрящевая ткань, что приводит к серьезным проблемам. Улучшение состояния кожи и волос. Вода помогает разносить питательные вещества по организму. Кроме того, при правильном балансе жидкости, позже появляются морщины и развивается целлюлит.

Сколько чистой жидкости пить?

Единой нормы потребляемой жидкости не существует. Взрослый человек без патологий почек должен потреблять чистую воду, исходя из формулы 20-25 мл на килограмм своего тела. В жару количество жидкости может быть увеличено в два раза.







