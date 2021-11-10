Топовые бизнес-практики поделятся инновационными решениями на Business Wisdom Summit

26 ноября на Business Wisdom Summit более 20 владельцев и СЕО крупных компаний расскажут, как не только адаптироваться к новой реальности, но и укрепить свои позиции, быстро выйти на новые рынки, внедрить инновации и построить бизнес-модель будущего.
Ключевая тема саммита — архитекторы новой реальности. На главном событии бизнес-сообщества Украины вы узнаете:
- как построить устойчивый и прибыльный бизнес вопреки обстоятельствам;
- как работать с привлеченным капиталом;
- что эффективнее: выходить на внешние рынки или развивать внутренний;
- как бизнесу говорить с государством на одном языке;
- какие инновации обеспечивают бизнесу стремительное развитие;
- главные тренды в HR, маркетинге, digital и коммуникациях.
Среди спикеров:
- CEO "Новая почта Глобал" Юрий Беневитский;
- президент "Киевстар" Александр Комаров;
- генеральный директор UFuture Николай Тимощук;
- управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот;
- директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Ukraine Евгений Булах;
- основатель и генеральный директор АВК Владимир Авраменко;
- генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа;
- СЕО "Датагруп" и Volia Михаил Шелемба и более 15 лучших бизнес-практиков из крупных компаний.
Бизнес/медиа бюро Ekonomika+ проводит Business Wisdom Summit для:
- владельцев компаний, которые хотят принимать решения, опираясь на интуицию, и понимать, какая информация и показатели имеют значение, научиться работать в коллаборации с государством и достигать общих целей, а также обеспечить устойчивость бизнеса вопреки обстоятельствам.
- СЕО и топ-менеджеров, которые, получив актуальные инструменты оптимизации бизнес-процессов, смогут расширить бизнес и ускорить его рост.
Место проведения: InterContinental Kyiv.
Подробности и регистрация: https://bws.delo.ua/
Мероприятие состоится по всем карантинным нормам.
Адаптация компаний к новой реальности неизбежна. Используйте опыт лучших управленцев Украины, чтобы разработать успешную бизнес-модель и обеспечить опережающее развитие компании.
Главный партнер — Vodafone Ukraine.
Партнер доставки будущего — "Новая почта".
Принимающий партнер — InterContinental Kyiv.
Технологический партнер — Favbet.
Бизнес-партнер — TECHIIA.