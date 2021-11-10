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10.11.2021, 16:21

Топовые бизнес-практики поделятся инновационными решениями на Business Wisdom Summit

Цей матеріал також доступний українською
Топовые бизнес-практики поделятся инновационными решениями на Business Wisdom Summit - Фото

26 ноября на Business Wisdom Summit более 20 владельцев и СЕО крупных компаний расскажут, как не только адаптироваться к новой реальности, но и  укрепить свои позиции, быстро выйти на новые рынки, внедрить инновации и построить бизнес-модель будущего.

Ключевая тема саммита — архитекторы новой реальности. На главном событии бизнес-сообщества Украины вы узнаете:

  • как построить устойчивый и прибыльный бизнес вопреки обстоятельствам;
  • как работать с привлеченным капиталом;
  • что эффективнее: выходить на внешние рынки или развивать внутренний;
  • как бизнесу говорить с государством на одном языке;
  • какие инновации обеспечивают бизнесу стремительное развитие;
  • главные тренды в HR, маркетинге, digital и коммуникациях.

Среди спикеров:

  • CEO "Новая почта Глобал" Юрий Беневитский;
  • президент "Киевстар" Александр Комаров;
  • генеральный директор UFuture Николай Тимощук;
  • управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот;
  • директор по продажам и абонентскому обслуживанию Vodafone Ukraine Евгений Булах;
  • основатель и генеральный директор АВК Владимир Авраменко;
  • генеральный директор и основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа;
  • СЕО "Датагруп" и Volia Михаил Шелемба и более 15 лучших бизнес-практиков из крупных компаний.

Бизнес/медиа бюро Ekonomika+ проводит Business Wisdom Summit для:

  • владельцев компаний, которые хотят принимать решения, опираясь на интуицию, и понимать, какая информация и показатели имеют значение, научиться работать в коллаборации с государством и достигать общих целей, а также обеспечить устойчивость бизнеса вопреки обстоятельствам.
  • СЕО и топ-менеджеров, которые, получив актуальные инструменты оптимизации бизнес-процессов, смогут расширить бизнес и ускорить его рост.

Место проведения: InterContinental Kyiv.

Подробности и регистрация: https://bws.delo.ua/

Мероприятие состоится по всем карантинным нормам.

Адаптация компаний к новой реальности неизбежна. Используйте опыт лучших управленцев Украины, чтобы разработать успешную бизнес-модель и обеспечить опережающее развитие компании.

Главный партнер — Vodafone Ukraine.

Партнер доставки будущего — "Новая почта".

Принимающий партнер — InterContinental Kyiv.

Технологический партнер — Favbet.

Бизнес-партнер — TECHIIA.

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Теги: Business Wisdom Summit
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